【重回家鄉】年幼時龜殼破裂獲水族館照顧20年　明星龜游4萬公里由南非回到澳洲

▲ 明星龜Yoshi游4萬公里，由南非回到家鄉澳洲。

赤蠵龜Yoshi 1997年因龜殼破裂，被送到南非的水族館接受治理，從此成為館內的明星海龜。Yoshi於2017年回到大海，館方近日公佈牠的行蹤，發現牠已跨越印度洋超過4萬公里距離，回到出生地澳洲！

1997年，一艘日本漁船在非洲附近海域發現一隻年幼的赤蠵龜，將牠打撈上岸後發現牠龜殼受傷。船長聯絡南非開普敦市的兩大洋水族館（Two Oceans Aquarium）後，就將牠送到水族館，並改名為Yoshi。

▲ Yoshi是水族館內的大明星。（圖片來源：Two Oceans Aquarium）

Yoshi在水族館人員悉心照顧下慢慢康復，體重更由2公斤增加至180公斤，是館內非常受歡迎的大明星。館方亦參考照顧Yoshi的經驗，去拯救更多受傷的海龜，過去12年救了超過600隻海龜。

隨著Yoshi到了適合繁殖年齡，館方決定讓牠回到大海，並在之前對牠進行一年特別訓練，教牠游泳及獵食等，以幫助在水族館住了20年的Yoshi適應海洋環境。2017年12月6日，工作人員為Yoshi裝上訊號追蹤器後，就將牠放回大海，2年間一直靠訊號追蹤器監察牠回家的路程，並定期在網上匯報。

▲ 在Yoshi重回大海前，工作人員為牠裝上訊號追蹤器。（圖片來源：Two Oceans Aquarium）

對於Yoshi的家鄉，其實館方一直都不清楚，因為多個海域都有赤蠵龜的蹤跡。沒想到Yoshi在水族館住了20年後，似乎仍然記得回家的路，回到大海後一直向東游。根據訊號發射器的紀錄，牠每天最少游40公里，終在今年3月抵達澳洲水域，創下衛星發射器單次追蹤最長距離紀錄。

▲ Yoshi游了4萬公里，回到家鄉。（圖片來源：Two Oceans Aquarium）

兩大洋水族館本月15日發布Yoshi的最新行蹤，發現牠在2年半之間已經游了超過4萬公里，回到家鄉澳洲。牠過去6星期都在澳洲八十英里灘 (Eighty Mile Beach)附近海域，該海域擁有豐富的生態及食物，非常適合休息。館方亦通知了澳洲政府，等Yoshi上岸後就會為牠的追蹤器換電，繼續觀察牠的動向。

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責任編輯：熊詠思