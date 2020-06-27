公共醫療醫生協會及政府醫生協會換屆　兩名女醫生馬仲儀及李慧茵獲力挺連任

▲ 公共醫療醫生協會會長馬仲儀醫生（左）及政府醫生協會主席李慧茵（右）均獲連任。（郭詩詩攝）

香港公共醫療醫生協會（HKPAD）及政府醫生協會（GDA）今日（27日）舉行周年大會，公共醫療醫生協會會長馬仲儀醫生及政府醫生協會主席李慧茵均獲連任。

本身是政府醫生的李慧茵以「身份」為題作出演講，她提到自己有四個身份，包括人、醫生、公民、公務員。她表示作為人，應該要「講人話」、有良知；作為醫生則應該要有專業自主、批判思維；作為公民，有責任在遇到不公義要作聲；最後一個為公務員。她指出，不論你有多少個身份，均應該要有良知。

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她又提到過去一年，曾有一段時間市民每天「吃催淚彈」，催淚彈對身體影響很大，例如衣物沾到有機會會導致出疹：

這些事件並不存在任何政見或受「顏色」的立場影響。

她認為作為政府醫療機構，當時應該要提供一些醫療資訊予市民，而兩個醫生協會一直要當局提供相關資訊，惟當局於去年11月才告知公眾其禍害。

她坦言不了解當局是以一個怎樣的標準作出提醒，又擔心若再次有疫症出現，作為醫生及公務員的身份會有矛盾及衝突「一個身份話我知要出聲，另一個身份要隱瞞，我跟邊個？」強調自己一定會將醫生及公民放在首位。

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馬仲儀則表示，很多專家為疫情發表很多研究，惟經常遭受到攻擊及批評；政府漠視市民的聲音，因而看不見未來有曙光。她提到，在疫情期間，能在痛苦中找到一點「甜味」，例如很多年輕醫護走到前線，而資深的醫護仍為前線醫護說「公道說話」等。

▲ 受疫情影響，今年兩個工會的活動安排有別以往，不設傳媒晚宴環節。（郭詩詩攝）

有記者問到對於「港區國安法」將落實，對醫學界有何影響？馬仲儀指未來一年的路會很難走，未知醫護會否受到牽連，但兩個醫生協會亦會為此而尋求法律意見等。至於草案要求公職人員需宣誓效忠擁護基本法，她表示不能接受：

將宣誓放在病人之前是不可以接受。如果一件事是本身美好，符合普世價值，是不是要宣誓代表自己效忠？

另外本港疫情放緩，醫管局開始恢復正常服務，馬仲儀表示擔心當局未能追回已落後半年的手術，如內窺鏡檢查等。她又在發言後提到部分病房已回復入住率110%，希望當局有實際方案。

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對於早前有參與罷工的醫護人員收到醫管局發出的電郵及信件，馬仲儀指出已有近200名醫生早前接觸過協會，協會亦與律師尋求法律意見，並為他們準備好相關的法律信件回覆醫管局，惟至今仍未再收到任何與罷工有關的信件往來及實質行動。

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記者：郭詩詩