【賭王離世】何鴻燊訃聞第17名兒子何猷邦曝光　四太梁安琪發聲明確認身份

▲ 四太梁安琪發聲明認「神秘子」何猷邦身分。

賭王何鴻燊上月26日病逝，享年98歲。何家今日在報章登出訃聞，公告喪禮會在下月9日在北角香港殯儀館舉行，翌日出殯。訃聞上列出何家三代名單，更曝光了第17名有傳是叫何猷佳，實叫何猷邦的兒子。由於何猷邦未曾公開露面，外界紛紛猜測其身份。

【賭王離世】賭王何鴻燊訃聞公告下月出殯 第17名兒子何猷邦身份曝光

何鴻燊逝世當天，何家曾向傳媒發悼文，當時亦有列出家族成員名單，不過並沒有詳列媳婦及女婿之名，而子女合共16人，未有包括今日訃聞列出的第17名兒子何猷邦。

四太梁安琪在下午發聲明，確認何猷邦是其兒子，聲明指由於身體的原因，家族從未對外公佈過他的任何信息，形容何猷邦在何家及親友間並不是一個秘密，形何容猷邦的人生「注定了他必須被保護，不能夠被打擾」。

【賭王離世】何猷君上載童年照憶亡父 何鴻燊早為分身家鋪路防子女爭產

▲ 向傳媒發布的聲明也有簡體字版本。

四太梁安琪的聲明如下：

大家好，我是梁安琪。今天，我鄭重地和大家介紹一下何鴻燊先生和我的孩子，不是傳言中的何猷佳，他叫何猷邦。

因為身體的原因，家族從未對外公佈過他的任何信息。由於何先生的不幸離世，按照傳統習俗何猷邦的姓名會鐫刻在他父親的墓碑上。我理解我先生作為公眾人物，他的一切都會被外界關注。但先生和我為猷邦所做出的選擇，也希望得到足夠的尊重與隱私保護。

作為一個母親，我很焦慮外界的不實傳言會帶給猷邦負面的情緒影響。在這樣的家庭想做一個普通人很難，但是作為一個母親仍然希望可以在我們的保護下，讓他感受到外面世界的安全和善良。

猷邦在何氏家族及親友間並不是一個秘密，從小到大如其他孩子一樣，深受家人呵護照顧。一直以來我們家都會一起去旅行，舉辦生日會，讓他的生活更快樂。我先生也非常疼愛他，盡量為他做好一切妥善的安排。

猷邦的人生，注定了他必須被保護，不能夠被打擾。我們知道現實社會生活，需要故事，但亦需要善意、理解、互相的愛護。

這是我們第一次也是最後一次就此事向公眾說明，萬望大家理解。感謝。

▲ 訃聞上列出何家三代名單，更令何猷邦曝光，他的名字排在何猷光、何猷龍及何猷啟之後。（伍瑋瑋攝）

▲ 梁安琪表示是最後一次向公眾交代有關何猷邦的事。（資料圖片）

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：伍瑋瑋