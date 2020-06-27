【港區國安法】外交部駐港公署促美糾正錯誤　立法助香港驅散陰霾再出發

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周五表示，將對損害香港高度自治的一些現任及前任中共官員，實施簽證限制。外交部駐港公署發言人表示堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤，停止干預香港事務和中國內政的霸凌行徑，否則必將遭到中方有力回擊。

發言人指出，美方誣衊中央政府破壞香港高度自治，完全是顛倒黑白、自欺欺人，強調沒有人比中國政府更有誠意和決心，全面準確落實一國兩制、更關心香港的繁榮穩定和香港居民的民生福祉。

發言人又指，港區國安法是堅持和完善一國兩制方針的重大舉措，推動香港走出亂局困境、實現長治久安的根本之策，已有近300萬港人聯署支持立法，亦有逾128萬港人參與「反對美國等外部勢力干預」的網上聯署，隨着立法順利推進，香港社會正在迎來驅散陰霾再出發的曙光。

發言人又指，中方堅決反對美方拿《中英聯合聲明》做幌子乾預香港事務，強調聯合聲明核心是中國對香港恢復行使主權，隨着香港回歸中國，包括美、英在內的外國，對香港無主權、無治權、無監督權，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美方必須立即停止，以任何方式干預香港事務和中國內政，否則必將遭到中方有力回擊。

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責任編輯：陳宛彤