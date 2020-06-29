【鼻敏感】空氣污濁耗傷肺氣致肺經蘊熱鼻敏感　浸大中醫教2款食療及茶療清瀉肺熱

▲ 中醫教2款食療及茶療舒緩肺經蘊熱證鼻敏感。

鼻敏感的辨證論治證型主要是根據發病年齡，症狀表現與輕重程度，病程長短，發作特點與時間，全身症狀，舌脈情況，結合鼻黏膜色澤與腫脹程度等進行辨證分類的，今次為大家拆解肺經蘊熱鼻敏感。

症候表現

肺經蘊熱證鼻敏感在季節性鼻敏感（花粉症）或青少年間比較多見。其主要症候表現為發作性噴嚏、流鼻涕、鼻塞，發無定時，或天氣變化、寒熱不均、花開花落季節易於發作，皮膚易起紅疹，眼睛發癢、白睛發紅，或容易感冒，咽喉乾燥，口乾，大便乾燥，舌尖紅，苔薄黃，脈實有力等。

形成過程

中醫認為，肺主鼻，開竅於鼻，故若空氣污濁、煙霧粉塵濃厚、環境不潔，濁氣入肺、蘊積不去，日久生熱，或過食辛辣煎炸，煙酒過度，滋生肺熱等均可致肺經蘊熱，上蒸鼻竅，而促發鼻敏感。

一般認為，鼻敏感以虛寒證為多，熱證較少，但現代社會隨着工業化進程的快速發展，城市汽車、空調的大量使用，廢氣排放的增加，使得吸入肺中的污濁之氣隨之增加，這些污濁之氣入肺，不僅耗傷肺氣，而且可以積留肺中而變生肺熱，故而肺經蘊熱所引發的鼻敏感亦逐漸增多，尤其是青少年鼻敏感患者中肺經蘊熱證更為多見。

治療方法

肺經蘊熱證鼻敏感的治療主要是以清瀉肺熱、宣發肺氣為法，使肺中蘊熱緩緩而散，從而達到消除肺中蘊熱、緩解或治癒鼻敏感的目的。

在中藥治療方面，一般選用《醫宗金鑒》黃芩湯、合蒼耳子散加減論治。常用藥物如黃芩、桑白皮、梔子、麥冬、蟬蛻、赤芍、荊芥穗、炒蒼耳子、白芷、辛夷、薄荷、徐長卿、木賊、白蒺藜、甘草等。

肺經蘊熱證鼻敏感在調養方面，主要是以調護肺臟為主。日常生活中應注意以下幾個方面。

遠離空氣污濁環境，保持室內清潔，空氣流通。

少吃辛辣食品，戒煙酒。

鍛煉身體，修煉吐納氣功，在空氣新鮮流通環境下做深呼吸活動，增強胸肺功能，以頤養肺衛之氣，增強抗禦外邪能力。

季節變更時及時更衣，預防感冒。

食療及茶療

清肺熱綠茶

材料

桑葉 6 克

菊花 10 克

胖大海 2枚

薄荷 3克

綠茶 適量

開水浸泡 10 分鐘，代茶上午飲用。

清肺熱湯

材料

海底椰 60 克

龍利葉、麥冬 各15 克

南杏仁 30 克

北杏仁 10 克

鴨肉或豬瘦肉 適量

製法煲湯，每週 1 至2 次。對象為肺經蘊熱，經常咽喉乾燥、口乾、皮膚易於起紅疹者。

內容節錄自《防治慢病 ‧ 鼻敏感》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

【鼻敏感】脾胃虛弱為鼻敏感成因之一 浸大中醫：吃生冷食物+過度勞倦會傷脾胃

【鼻敏感】鼻癢鼻塞噴嚏連連屬常見症狀 中醫常用人參黃芪白朮等治病

【鼻敏感】腎氣虛弱易誘發鼻敏感 浸大中醫推介3款湯水茶療補養腎氣

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康

立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2