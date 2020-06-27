天水圍母嬰健康院遺失7名孕婦化驗樣本　衞生署報警及調查

▲ 衞生署表示已就事件聯絡受影響人士致歉及解釋。 (資料圖片)

衞生署今日（27日）公布，轄下天水圍母嬰健康院發現遺失7名接受產前服務人士的臨床樣本。

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天水圍母嬰健康院人員昨日（26日）進行例行檢視化驗報告期間，發現欠缺7名孕婦於6月10日在該健康院進行乙型鏈球菌拭子篩查的結果，在院所徹底搜尋該批臨床樣本（低陰道及直腸拭子樣本）亦不果。

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衞生署表示已立即聯絡受影響人士致歉，並已為她們再次採集樣本及詳細解釋事件，及就事件通報警方及個人資料私隱專員公署。

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衞生署發言人指對受影響人士造成不便深感抱歉，署方十分關注今次事件，會展開詳細調查以避免同類事件再次發生，亦已加強提醒員工遵守相關程序，以確保妥善處理和管有臨床樣本。

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責任編輯：伍瑋瑋