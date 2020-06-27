【口罩供應】物流署採購口罩涉虛假商品說明　海關跟進調查

▲ 海關表示正跟進一宗懷疑供應附有虛假商品說明口罩案件。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，政府多次採購口罩，不過物流署疑受騙。海關表示正跟進一宗懷疑供應附有虛假商品說明口罩案件，政府物流服務署會全力協助海關搜證，並會繼續盡力協助調查工作。

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有關口罩由物流署於本年3月購入，其後分批送達。物流署較早前已通知所有獲分發有關口罩的政府部門暫停使用有關口罩，並已聯絡相關部門安排回收有關口罩以便轉交海關處理。

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物流署亦已撤銷與涉案供應商的有關採購合約，並會向涉案供應商追討損失及賠償。另外物流署亦懷疑涉案供應商曾提交虛假文件，故亦已將有關事宜轉介香港警務處。物流署會全力協助警方調查工作。

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責任編輯：伍瑋瑋