  • 31°C
香港時間 : 2020628日 (日) 10:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【賭王離世】何鴻燊第17名兒子留美國生活　傳何猷邦不出席賭王喪禮

娛樂 10:09 2020/06/28

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

據悉何猷邦不會回港出席睹王喪禮。

賭王何鴻燊上月26日病逝，享年98歲。何家在昨日（6月27日）刊登訃聞，當中列出何家三代名單，由此令賭王第17名有兒子何猷邦身份曝光。由於何猷邦一直未曾公開露面，由此即引外界議論紛紛。

至昨日下午4時，四太梁安琪發聲明確認何猷邦其兒子，並指何猷邦由於身體的原因，所以從未對外公有過他的任何信息，不過明顯指何猷邦在何家親友間並不是秘密，形何容猷邦的人生「注定了他必須被保護，不能夠被打擾」。

訃聞列出何家三代名單，由此令何猷邦身份曝光。（伍瑋瑋攝）

何猷邦長期留美國生活

有傳，何猷邦是四房的長子，今年約28歲，為何超盈弟弟，何猷亨、何猷君、何超欣的哥哥。

他因為在年幼時一場大病後，情緒出問題，於是送往澳洲醫治。

四房子女何超盈、何猷亨、何猷君、何超欣不時一同公開現身，何猷邦身份則一直保持低調。

賭王及四太並了解何姓家族的一舉一動都受大眾關注，為讓猷邦免受傳媒騷擾以控制情緒，賭王接受專家意見送兒子往在美國生活。

據悉，家族基金負責猷邦的生活開支，據悉而賭王生前已叮囑超瓊要好好照顧這個弟弟。猷邦只是怕熱鬧，以及不擅與人溝通，不過後來在讀書時發現他對玩電腦有天賦，大學畢業後在當地大型公司工作。而出於保護何猷邦，賭王喪禮當日，他不會回港奔喪。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【超儀憶父】難忘穿著婚紗挽著賭王爸爸手臂出閣　何超儀：今天讓我好好的送別你
12:56 2020/06/20
【超儀憶父】難忘穿著婚紗挽著賭王爸爸手臂出閣　何超儀：今天讓我好好的送別你
【悼念賭王】三房千金撰長文難捨父親離去　何超蓮：下一輩子繼續當父女
17:48 2020/06/21
【悼念賭王】三房千金撰長文難捨父親離去　何超蓮：下一輩子繼續當父女
【一代賭王】何鴻燊搭路入TVB開展星途　黎芷珊難忘姑丈恩情：他好照顧我一家
10:47 2020/05/27
【一代賭王】何鴻燊搭路入TVB開展星途　黎芷珊難忘姑丈恩情：他好照顧我一家
何鴻燊 梁安琪 何猷亨 何超盈 娛樂人物職業

最高瀏覽

【賭王離世】賭王何鴻燊訃聞公告下月出殯　第17名兒子何猷邦身份曝光
10:31 2020/06/27
【賭王離世】賭王何鴻燊訃聞公告下月出殯　第17名兒子何猷邦身份曝光
【賭王離世】何鴻燊訃聞第17名兒子何猷邦曝光　四太梁安琪發聲明確認身份
18:11 2020/06/27
【賭王離世】何鴻燊訃聞第17名兒子何猷邦曝光　四太梁安琪發聲明確認身份
【喜劇之王】黃一山爆星爺再按豪宅玄機　揭周星馳身家厚拍《逃學威龍》已掃物業
11:36 2020/06/26
【喜劇之王】黃一山爆星爺再按豪宅玄機　揭周星馳身家厚拍《逃學威龍》已掃物業