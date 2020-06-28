【賭王離世】何鴻燊第17名兒子留美國生活　傳何猷邦不出席賭王喪禮

▲ 據悉何猷邦不會回港出席睹王喪禮。

賭王何鴻燊上月26日病逝，享年98歲。何家在昨日（6月27日）刊登訃聞，當中列出何家三代名單，由此令賭王第17名有兒子何猷邦身份曝光。由於何猷邦一直未曾公開露面，由此即引外界議論紛紛。

至昨日下午4時，四太梁安琪發聲明確認何猷邦其兒子，並指何猷邦由於身體的原因，所以從未對外公有過他的任何信息，不過明顯指何猷邦在何家親友間並不是秘密，形何容猷邦的人生「注定了他必須被保護，不能夠被打擾」。

▲ 訃聞列出何家三代名單，由此令何猷邦身份曝光。（伍瑋瑋攝）

何猷邦長期留美國生活

有傳，何猷邦是四房的長子，今年約28歲，為何超盈弟弟，何猷亨、何猷君、何超欣的哥哥。

他因為在年幼時一場大病後，情緒出問題，於是送往澳洲醫治。

▲ 四房子女何超盈、何猷亨、何猷君、何超欣不時一同公開現身，何猷邦身份則一直保持低調。

賭王及四太並了解何姓家族的一舉一動都受大眾關注，為讓猷邦免受傳媒騷擾以控制情緒，賭王接受專家意見送兒子往在美國生活。

據悉，家族基金負責猷邦的生活開支，據悉而賭王生前已叮囑超瓊要好好照顧這個弟弟。猷邦只是怕熱鬧，以及不擅與人溝通，不過後來在讀書時發現他對玩電腦有天賦，大學畢業後在當地大型公司工作。而出於保護何猷邦，賭王喪禮當日，他不會回港奔喪。

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