【慘不忍睹】女童雙腳被嚴重燙傷逾半個月 繼父生母懶理致潰爛發黑

▲ 女童雙腳被嚴重燙傷。

子女受傷，父母應該帶他們去求診。台灣1名年約4歲的女童，半個月前在浴缸玩水時被嚴重燙傷，惟其繼父、生母都不以為意，只是簡單幫她的傷口塗抹藥膏，導致女童雙腿潰爛發黑，當局現正調查女童的父母是否涉及虐待。

台灣有網民昨晚在社交網站發布數張一名年約3歲女童雙腳嚴重燙傷的照片，懷疑女童被人虐待。從照片中顯示，女童雙腳被燙傷，腳背及腳踝等處起了大片水泡結塊，腳趾、小腿部分則因燙傷而發黑潰爛，傷勢慘不忍睹。

該名網民更憤怒地留言，指責女童的父母沒有將其送院治療，要求父母出來交代事件。

出來，不然抓到你應該會很好笑，燙到兩個禮拜，不送醫院，是她自己燙的，還是被人燙的，出來給個交代！

網民更公布與女童母親的對話截圖，女童母親承認女兒在玩洗澡水時燙傷，並怪責奶奶在她和丈夫兇女兒時未阻止，反問「她不也是共犯嗎？」

台南市永康分局指出，6月27日晚間接獲市民報案指有人發生家庭糾紛，警方派員到場，發現涉事的女童繼父與岳母發生爭吵，而該女童腳部有燙傷，惟家屬向警方表示，女童約2周前，不慎自己被熱水燙傷腳部，家屬都有帶到診所就醫。警方目前已經介入調查，女童已被帶往當地醫院治療，當局正查明女童受傷原因，以及父母是否涉及虐兒。

根據台灣傳媒的報道，女童現時正在醫院治療，並由親生嫲嫲照顧，她向嫲嫲表示自己曾經被繼父及生母打。當局初步調查，該名4歲女童月中在在浴缸玩熱水燙傷雙腳掌及屁股。當時繼父上班中，生母在房間照顧幼小的弟弟，沒有注意到女童燙傷，燙傷後媽媽帶去診所擦藥。

燙傷及燒傷急救貼士

根據本港衛生署資訊，燒傷與燙傷最重要的急救是減低傷處的熱力及痛楚，同時要預防傷口受到細菌感染。以下是一些處理傷口的小貼士：



用冷水浸或沖洗受傷部位最少10分鐘，以助降溫及減輕痛楚。



勿用冰直接敷傷口，以免破壞細胞組織。



由於受傷部位或會腫脹，應即除去束縛性物件，如手錶、手鐲、指環、緊窄的衣物如腰帶、靴或鞋等。



如衣服與傷口黏在一起，便不要勉強除去黏在一起的衣服，以免撕破皮膚，增加受感染的危險。



如有水泡，不要弄破，否則容易引致細菌感染。



傷口上切勿塗上藥油、牙膏、豉油、燙火膏、肥皂、食油等物質，以免令傷口惡化。



如要保護傷口，可用消毒或清潔而不帶絨毛的敷料遮蓋，緊急時可用保鮮紙代替。



勿用黏性敷料如棉花或膠布等直接包裹傷口，以免敷料與傷口黏在一起。

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責任編輯：王明芳