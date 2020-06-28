【寶刀未老】100歲婆婆平板支撐一口氣撐足30秒　孫兒揭曾經患癌及跌斷臀骨　

▲ 美國一名曾經患癌及跌斷臀骨的百歲婆婆首次進行平板支撐時，竟可一口氣支撐30秒。

平板支撐的動作看似簡單，但要一直保持姿勢就並非每個人都吃得消。不過，美國一名曾經患癌及跌斷臀骨的百歲婆婆就寶刀未老，首次在家嘗試進行平板支撐時，竟可一口氣支撐30秒，讓不少網民大為驚訝。

孫兒大讚祖母是「天生的英雄」

據美國網民「Leopoldo14」近日在全美最大論壇Reddit發文表示，去年已滿100歲的祖母在新冠肺炎疫情期間一直留在家中。閒着無事的她於是忽發奇想，在家中進行平板支撐，沒想到首次接觸這項動作的她竟可一口氣支撐逾30秒，「Leopoldo14」並附上祖母進行平板支撐時的照片。

「Leopoldo14」後來再發文指，生於1919年的祖母一生不煙不酒，早在14歲時更曾經拯救過一名遇溺的男童，直言她「是個天生的英雄」。

而祖母過去一直有參加有氧運動課程，雖然在95歲時曾經跌斷臀骨，但原定6周的復原時間，祖母當時只需3周便可自行離開康復中心，「因為她覺得自己沒那麼多時間可以浪費」。

祖母後來在99歲時又證實患上淋巴癌而需要接受放射治療，最終腫瘤竟完全消失，連家人也難以置信。

物理治療師建議每日可做２分鐘

據迅康復康治療中心註冊物理治療師盧文軒早前向TOPick向表示，平板支撑主要訓練核心肌肉，特別是膊頭、臀部及肚前的肌肉，有助收緊線條，「如果姿態做得正確，會感覺肚部震動，有酸軟感覺」。

盧文軒建議，一般健康、無痛症人士每日應可做2分鐘，持續做4星期，基本上可漸見收腹果效。對於初學者或有痛症人士來說，可由15秒開始，做15秒再休息15秒，如是者，過程約6分鐘。如想轉移身體重心（challenge the centre of gravity），可做側平板支撐（side plank）、左右提腳等，訓練不同肌肉。

做錯平板支撑可致肌肉撕裂？專家：撑3分鐘以上效果不大

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責任編輯:羅嘉欣