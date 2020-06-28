【林作裕美拍拖】林作母拒裕美入門暗指未夠質素　未來新抱逐點反撃奶奶批評

▲ 林作母親表明拒絕裕美入門。

自上周四（7月23日）林作與裕美的戀情曝光後，因為二人背景、學歷截然不同，加上裕美過往感情生活多姿多采，並且曾經離婚，因此二人戀情不被外界睇好，而且林作前度是十優港姐麥明詩，更因此令人拿裕美與麥明詩比較，引來不少對裕美的批評。

林作已即時不斷發文護花，裕美亦有對外界的質疑作出反撃，她更自爆男友已多次求婚兼送埋鑽戒。不過二人的關係能否開花結果，最大的阻力似乎是來自林作媽媽王莉妮。

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▲ 林媽表明不接受林作與裕美結婚。

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林媽表明不滿裕美

林母與林作日前一同接受媒體訪問，林媽已當兒子面前表明不滿意「未來新抱」裕美，更指如果兒子與裕美生B隨時會斷絕母子關係，十分決絕。

她又叮囑兒子要事業為重，並意似含沙射影指母子感情要好：「唔好畀其他人搞污糟咗我哋母子嘅關係。」

林作亦答應媽媽以事業為先，而林母更講明希望兒子找個更完美、高質素的女友。

▲ 林作曾向裕美求婚。

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裕美大方接受林母批評

對於被林母拒入門，裕美回覆傳媒大方稱不介意林媽的批評。

她並充滿自信指，因為與林母未曾有過真正接觸，林母只憑新聞去估計她，因此對事實不太了解，裕美相信彼此接觸後，將對她的為人更清楚。

至於林媽稱如果兒子與裕美生B隨斷絕母子關係，裕美坦言雖然本身鍾意小朋友，可是男友林作不喜歡小孩，所以二人沒有計劃生B，並指反而更有興趣是養狗。

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