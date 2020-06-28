【港區國安法】張建宗：國安立法鞏固「一國兩制」有效運作　確保香港長期繁榮穩定

▲ 張建宗說，制定香港特區維護國家安全法是鞏固「一國兩制」有效運作。（資料圖片）

全國人大常委會今日（28日）起一連三日在北京召開會議，有傳媒引述消息稱，最新議程已加入討論「港版國安法」。政務司司長張建宗說，制定香港特區維護國家安全法是鞏固「一國兩制」有效運作，確保香港長期繁榮穩定的良方，令香港重回正軌，重新出發。

張建宗今早（28日）在網誌表示，過去一年的連串暴力事件，為香港帶來前所未有的創傷。激進分子以「港獨」、「自決」之名，公然挑戰中央和特區政府，嚴重觸碰「一國」原則的底線。加上香港維護國家安全的法律制度和執行機制有不足之處，香港成為國家安全風險的缺口。

他又指，香港作為國際城市及商業樞紐，社會安全和政治穩定是必要條件。國安立法將加強香港作為國際金融和商業中心的實力和經濟競爭力，令香港更穩定、更安全和更有保障。

張建宗強調，回歸以來，在國家的大力支持和全港市民的共同努力下，香港特區砥礪奮進走過23年，在經濟、民生、基建等各方面進步長足，成功實踐「一國兩制」，取得舉世矚目的非凡成就。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙