【時令水果】龍眼對久病體虛兒童有特別功效 中醫爸B：桂圓只可以吃囇乾

夏日炎炎，又是龍眼、荔枝及芒果當造的季節。食安中心早前指出荔枝含兩種天然化學物質hypoglycin A 及MCPG，會抑制人體產生葡萄糖，如果血糖偏低的兒童空肚大量進食，可致抽搐昏迷，甚至死亡，建議幼童不要空肚進食及不能多吃。龍眼又是否適合小童進食？

中醫爸B馬琦傑醫師表示，在中醫的觀點，龍眼味甘、安神養血，針對成人氣血不足的失眠、眩暈等症有一定的功效。小朋友可以進食龍眼，尤其是久病體虛的寶寶食龍眼有特別功效，因為善補益心脾，但性屬濕熱，吃多了容易上火，小朋友不宜多吃。

龍眼濕熱，無論是成人還是小朋友均不宜過量進食，馬醫師列出以下每天每人吃龍眼量以供參考：

成人：不能超過15顆 6-12歲：不能超過7顆 3-6歲：不能超過3顆 1-3歲前：1粒

馬醫師補充，進食龍眼也要有注意事項，桂圓只可以吃囇乾，不要食煙燻的，因為煙燻破壞了龍眼中補腦安神的成分，更加不可比小朋友食加工龍眼。

此外，變壞不新鮮的龍眼千萬不可吃，對大腦及身體有害。食用過量會導致腹瀉、流鼻血、口腔潰瘍等，兒童和老人尤其不宜多吃。

兒童及老人不宜過量進食龍眼，以下5種人建議避免進食，



1.孕婦 - 尤其是妊娠早期，以防胎動及早產等



2.體內有熱的人

i- 尤其哮喘患者，吃龍眼則會引發肺熱咳嗽

ii- 流鼻血、牙齦出血或是肝火亢盛，更不應食用



3.皮膚病濕疹患者



4.痛風患者



5.糖尿患者



6.腎臟病患者

馬醫師最後提醒大家，不要單獨給寶寶吃，以免不小心誤吞龍眼核，最好切肉才給兒童食用。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告，TOPick【食用安全手冊】電子書下載鏈結

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2