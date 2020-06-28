【港區國安法】陳茂波：「制裁」增添不明朗因素　特區政府已做相關應變預案

▲ 陳茂波認為，所謂的「制裁」在中美關係持續緊張下，增添不明朗因素。（資料圖片）

美國參議院通過《香港自治法案》，容許美國制裁破壞香港一國兩制、高度自治的官員。財政司司長陳茂波認為，所謂的「制裁」令市場關注美國聲言的措施會帶來甚麼影響，在中美關係持續緊張下，增添不明朗因素。他又指，特區政府已作全面的評估，做了相關應變預案，強調國家安全是實在而迫切的議題，不容迴避，在這個大是大非問題上，特區政府責無旁貸，亦義無反顧。

陳茂波今日（28日）在網誌指出，全國人大常委會在立法過程中，吸納多方意見，在維護國家安全及保障個人權利與自由之間作出了適當平衡。在國家安全這課題上，事權在中央政府，但這次立法同時也讓特區政府負起主體責任，安排上顧及了香港的高度自治和兩地法律上的差異，貫徹了「一國兩制」原則。

他又提到，在資金流方面，業界表示至今沒出現顯著的資金外流。從市場數據來看，港匯持續靠近7.75兌一美元的強方區間，從今年4月以來，港匯多次觸及強方兌換保證，令金管局需多次入市承接美元沽盤，合共釋出超過570億的港元資金，而本港銀行同業拆息亦持續偏低，種種情況均顯示本港持續有資金淨流入，市場流動性非常充裕。

陳茂波相信在港區國安法實施後，香港很快會恢復社會和政治穩定，迎來更廣更大的發展機遇。一方面「一國兩制」的基礎將更堅穩，香港可在國家持續開放和深化改革過程中扮演更積極的角色；另一方面，環球政經格局展現新形勢，由美國獨大的單元格局轉向更多元的發展，全球經濟重心西向東移，內地和發展中的亞洲能為香港提供歐美以外一個龐大且充滿動力的市場。

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責任編輯：陳子謙