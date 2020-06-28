【冷血無情】貴婦狗慘遭鋼筋穿頭剪掉耳朵　虐狗狂徒網上炫耀稱以虐狗為榮

▲ 內地一個有關領養流浪貓狗的網上群組，近日混入一個喜好虐待狗隻網民在群組內發放自己虐狗的片段。

內地一個有關領養流浪貓狗的網上群組，近日出現一個自稱喜歡虐待狗隻網民。這個名為「可愛的泰迪小比熊」的網民更在群組內發布自己虐殺狗隻的片段及照片，當中有有狗狗被他以鋼筋穿頭及剪掉耳朵，行為極之殘忍，最終他被踢出群組。

狂徒擁虐狗群組 成員定期聚會

綜合內媒報道，「可愛的泰迪小比熊」日前申請加入「貴陽流浪貓狗領養」網上群組後，即大肆發布自己虐殺狗隻的片段及照片，當中有狗隻被他以鋼筋穿頭、用刀砍斷四肢、用剪刀剪掉耳朵、用漂白水進行浸泡等，狗狗在過程中發出悽厲慘叫，令人無法直視。

群組中的其他成員即出聲制止，但「可愛的泰迪小比熊」仍然滿不在乎地炫耀，最終他被踢出群組。不過，有熱心的網民小花（化名）事後主動繼續與他聯絡，並因此得知「可愛的泰迪小比熊」家境不錯，本身在電力系統上班，有固定收入。

「可愛的泰迪小比熊」又向她炫耀指自己曾買下十幾隻貴婦幼犬虐待，並自稱自己以虐狗為榮，就喜歡看見愛狗人士「死爹死媽、上躥下跳、氣急敗壞」的樣子，更令人心寒的是，「可愛的泰迪小比熊」竟有一個虐狗群組，成員更會定期聚會。

內地欠缺虐待寵物法規

據「可愛的泰迪小比熊」介紹，想加入虐狗群組的人必須先自行購買一隻貴價狗狗，然後再把下虐狗過程拍下並自報身份，才可加入群組。對於「可愛的泰迪小比熊」的情況，貴陽網警在接獲舉報後進行調查，但發現其並非貴陽人士，無法進一步處理。

對於「可愛的泰迪小比熊」的冷血行為，有內地律師表示，按照國內「法無明文規定不為罪，法無明文規定不處罰」罪刑法定原則，虐待小動物一般不構成刑事犯罪。但該行為屬於違反社會公正良俗行為，如果虐待的動物屬於國家保護動物或他人所有動物，有可能屬於犯罪行為。

該律師指，目前國內只有野生動物保護的相關法律，還沒有關於寵物虐待的相關法律出台，但隨着虐待動物案件的頻發，也有專家建議基於《中華人民共和國動物保護法》設立的一項罪名，該罪名最高可處6個月以上、3年以下有期徒刑。

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責任編輯:熊詠思