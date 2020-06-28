臨時失業援助金毋須經濟審查　羅致光：全世界不做香港為甚麼要做

▲ 羅致光認為，指成立毋須供款毋須經濟審查的失業援助金，全世界不會做。（資料圖片）

新冠肺炎疫情對本港經濟的打擊嚴重，本港最新失業率攀升至5.9%，打破09年金融海嘯高位，不少聲音要求發放臨時失業援助金。勞工及福利局局長羅致光認為，有關主張對未來經濟和失業情況過份樂觀，「臨時」都會變成「恆常」；又指成立毋須供款毋須經濟審查的失業援助金，「全世界不會做，我亦看不到為甚麼香港要做」。

羅致光今日（28日）在網誌表示，成立供款式的失業保險，要考慮是否減低僱主在遣散費/長期服務金的承擔，如何減少道德風險及加強就業保障，亦要考慮到對勞動巿場生態、僱員僱主的行為及個人儲蓄習慣等等的改變，更要重新考慮取消強積金與遣散費/長期服務金「對沖」的安排。政府經多年考慮與研究後，不認為失業保險是取消強積金與遣散費/長期服務金「對沖」的一個選項。

他又引述財政司司長曾指出「在2020-21至2024-25年度經營帳目在這5個年度中，每年都會錄得赤字 」，毋須供款毋須經濟審查的失業援助金只會加重原本已可能出現赤字的情況，還要考慮到全球疫情帶來的全球經濟衰退，以及對香港經濟及政府財政的影響。

他認為，所有政策都有改善的空間，香港的失業保障亦應如是，但要按步就班，又指9月立法會選舉轉眼就到，參選人或許已經不可以照抄沿用多屆的勞工政策作為參選政綱了。

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責任編輯：陳子謙