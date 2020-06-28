【冰釋前嫌】鄧萃雯與久休黎美嫻合照　拍《倚天屠龍記》曾不和今成好姊妹

▲ 鄧萃雯與黎美嫻早已冰釋前嫌。

鄧萃雯在今日（6月28日）在個人社交平台上載近日與黎美嫻拍的合照，同時鄧萃雯再放上一張在80年代，二人的舊合照。鄧萃雯並坦言當年二人年少氣盛曾不和，二人現在早已冰釋前嫌，甚至成為了好姊妹。

鄧萃雯所發的舊合照內，她穿時裝、黎美嫻穿古裝。雯女並發文寫道：

她是我讀TVB藝員進修班時最要好的同學黎美嫻，曾經是閨蜜也曾經有芥蒂，合作拍戲時試過超不順眼對方，但事隔多年後因為大家都成了天父的女兒，神的愛讓我們冰釋前嫌和好如初了🙏🏼。雖然不常見但每次在一起都無所不談，一秒就可直說心底話，開心傷心都隨意，今天還笑說我們已經相識35個年頭，人生有幾個35年呢？這樣的朋友當然要好好珍惜和寵愛。

#相識在微時的老友無需遷就都很合得來

#每次親面也好親切+好開心+好感恩

#影完張相一齊話加埋過百歲算不錯了還想怎樣😂

#好姐妹在一起不會自卑自負自私自我只懂自誇😆

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鄧萃雯黎美嫻同期兩大花旦

現年54歲的鄧萃雯與53歲黎美嫻都是TVB在80年中至90年代的兩大花旦，在1986年，鄧萃雯與黎美嫻合演《倚天屠龍記》，黎美嫻演趙敏、鄧萃雯演周芷若，張無忌由當家小生梁朝偉飾演。相信鄧萃雯所指二人曾有磨擦，就是指這段時候。

其實，鄧萃雯與黎美嫻都是在1984年無線電視藝員訓練班的同學，同期同學還有郭富城、邵美琪、陳庭威等。鄧萃雯甫畢業受力捧，在1985年演她的第一部劇集《薛仁貴征東》已當女主角。

至於黎美嫻亦受TVB重視，因為她具古典美，故初出道時多被安排演古裝劇，比如《狄青》、《絕代雙驕》等。

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黎美嫻婚後息影

黎美嫻與梁朝偉合作《倚天屠龍記》時傳緋聞，可是當時梁朝偉正跟曾華倩拍拖，因此這段三角戀轟動一時。不過她與梁朝偉的戀情僅一年後便傳告分手收場。

後來，黎美嫻與吳啟華合作《書劍恩仇錄》再被指擦出愛火，惜二人不久亦分手。

情傷以後，黎美嫻專心事業，在90年代主演《我本善良》、《人在邊緣》都屬代表作。2005年，黎美嫻與曾任機師的「元朗舖王」謝興肇結婚，婚後退出娛圈過幸福人妻生活。

▲ 鄧萃雯已離開TVB，在去年參演ViuTV劇集《婚內情》。

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鄧萃雯連奪兩次視后

至於鄧萃雯在90年代中曾過檔亞視，之後重回TVB，2004年的《金枝慾孽》、2009年《巾幗梟雄》、2010年《巾幗梟雄之義海豪情》都交出耀眼演技，公認演技出眾，憑《巾幗梟雄》系列連續兩年奪視后。

鄧萃雯曾分別與萬梓良和鄭敬基交往，可惜未能開花結果，現在仍享受單身的自由生活。

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