【10孩父母】90後夫婦不懂避孕連生9孩惹爭議　結局逆轉獲政府安排大屋居住　

▲ 一家11口現時獲安排入住大屋。

多子是福氣，但要養得起、更加要懂得教。廣西河池市一對90後的年輕夫妻居於深山，接連生了9個孩子，第10個孩子即將出世。夫婦自稱不懂用安全套，更擔心接受結紮手術後會影響工作能力，相關言論惹來社會各界批評。雖然備受指責，但夫婦的故事卻換來得益，當地政府安排他們入住新屋，更加每月提供資助，丈夫指太太生下第10個孩子後便會接受結紮手術。

該對90後年輕夫婦多年來生了9個孩子，包括3個女兒和6個兒子，最大的孩子今年已12歲，當中6個孩子就讀小學，第10個孩子即將出世。二人原本居於深山的破舊房子，但自從被人拍攝成影片故事放上社交網站後，這一家11口的故事連續半個月以來都成為焦點。

面對為何連生多子的質疑，29歲的丈夫韋國則受訪時坦言，自己有安全套，但不懂得用，知道結紮手術，但不敢去接受手術，並解釋因為妹夫之前做完手術，去打工沒有力氣，害怕自己也變成那樣。他還透露，

老婆也不同故意他去做結紮，因為去做手術就沒有人養家了！

韋國則的言論卻引起社會各界的質疑，並指結紮手術並不會影響工作能力。韋國則則強調，他平日外出在工地打工養家，一天約賺200元人民幣（約220港元），暫時足夠一家的生活費，而且家裡有種粟米，能夠自給自足。

不過，質疑卻令他們過上新生活，當地政府得悉事件後，專門為他們修建了新房子，讓他們一家11口入住。韋國則表示，等第10個孩子出生後，妻子會去接受結紮手術。如果孩子們好好讀書，他就會一直努力賺錢供孩子上學。

另外，家中11人每個月可以領350元的低收入保證金，即每個月有超過3000元。韋國則透露，養育孩子一個月開銷差不多1000多元，其他錢都存起來。

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責任編輯：王明芳