【一滴迷暈】内地出現「聽話水」一滴令人昏迷　多名女性被性侵對過程一無所知

▲ 南京警方早前檢獲一批「聽話水」，聲稱「一滴就能使人幾秒內失去意識昏迷」。

女士與網友見面後被迷姦的新聞時有所聞，江蘇南京警方日前破獲遍及全國的網售毒品案，涉案人數高達逾900人。行動中被檢獲的新型毒品包括「聽話水」等，聲稱「一滴就能使人幾秒內失去意識昏迷」。經初步調查，這批「聽話水」目前已涉及10宗強姦案及1宗強制猥褻案，大部份案件均與疑犯相約女網友乘機投藥有關。

內地傳媒《央視財經》引述警方指，這批「聽話水」是一種新型毒品，內含「γ—羥基丁酸」成份，已被列入國內有麻醉和精神藥品品種目錄列管成分，這種成份「在幾秒鐘之內就可以使人產生昏睡效果，並且在醒來之後對昏迷過程是失憶的」。

警方又指出，這種「聽話水」還可以偽裝成餅乾、糖果等。經調查後發現，「聽話水」在內地已發展成製造、包裝、二級代理、三級代理等一連串產業鏈。目前，警方已確認涉案人士多達逾900人，並自去年8 月起展開行動，初步有100人已拘捕，另外亦檢獲「γ—羥基丁酸」等製毒原料逾6,700克。

此外，警方亦發現至少有十多宗性猥褻案件與這批「聽話水」有關，疑犯在購入「聽話水」後，多以約見網友為名，藉機投藥性侵，更有人拍下影片和照片。其中一宗在浙江寧波發生的案例，兩名疑犯購買「聽話水」後相約女網友見面，趁對方不注意時將「聽話水」倒進飲料之中，兩人最後將女網友抬到賓館內輪姦。目前，警方已破獲10宗強姦案件和1宗強制猥褻案。

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責任編輯：羅嘉欣