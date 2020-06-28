公務員合作社業主接受出價可獲市建局補地價　韋志成︰新安排可豁免補地價數萬元行政費

▲ 市建局啟動公務員建屋合作社樓宇重建試點項目，圖為盛德街/馬頭涌發展項目。（資料圖片）

市建局早前選定九龍城兩個公務員建屋合作社樓宇，作重建試點項目，重建後單位可達約3,000個，較現時單位數目增多5倍，當中包括約1,000個公營房屋單位。市建局行政總監韋志成表示，在出價時會同一時間向業主分別提供市建局的收購價和政府的補地價金額；若業主接受市建局的出價，市建局便會直接替業主向政府支付補地價，不用業主先行墊支。

韋志成今日（28日）在網誌表示，對一般合作社業主要先行補價才可以轉讓單位，新安排可免卻業主準備現金周轉的煩惱。每名業主亦可獲政府豁免在補地價時所需支付的數萬元行政費，連同市建局給予的免費法律顧問服務，可減輕這兩個試點項目社員在處理散社和補地價這兩方面所涉的繁複程序和財政負擔。

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他又指，按市建局初步評估，自住業主扣除補地價後收到的補償，足以購買由房協發展和提供、專用安置屋邨資助出售單位，作為重置居所的其中選擇。

市建局近日完成有關項目的凍結人口調查工作。經過整理和分析後，兩個項目涉及37個公務員建屋合作社、合共616個單位的住戶。韋志成指出，在收購和安置工作將要面對三個困難點，包括項目內共有10個合作社尚未解散、未補地價的單位多達9成，以及約有1成住戶屬「特大家庭」，將會面對「分戶」問題。

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韋志成透露，因應政府逐步放寬有關減少社交接觸的措施，市建局已決定恢復為居民舉辦簡報會，以便與居民作更直接交流和解說。市建局正加緊準備簡報會的執行細節，並物色合適的場地，一俟有確定的安排會通知各個住戶。

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責任編輯：陳子謙