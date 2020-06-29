【檢疫中心】醫護壓力大夢中仍繫工作事　曾遇化療病人難耐14日隔離欲自殺

▲ 檢疫中心中以13人分為一小隊，當中除了醫護人員外，亦有民安隊及醫療輔助隊成員。（梁偉榮攝）

年初新冠肺炎疫情襲港，衞生署隨即推出一系列的抗疫措施，各個檢疫中心亦投入服務，自1月23日至今已運作近5個月，截至6月25日已接收達9200人，當中有216人於檢疫期間確診。為應對檢疫中心的龐大工作量，衞生署已派遣500至600人到不同的中心，工作人員會以13人作一小隊，成員中包括誇部門的醫護、民安隊及醫療輔助隊。

作為於檢疫中心工作的一員，衞生署主任顧問家庭醫學醫生范婉雯指眾人的工作壓力十分大，要面對存在的感染風險之餘，亦要照顧檢疫人士的不同需要，當中甚至有企圖逃走或自殺的檢疫人士，幸得誇部門的團隊合作才得以解決難關。

【新冠肺炎】阿聯酋航班26人確診 10人未能轉機滯留機場送檢疫中心隔離

▲ 衞生署主任顧問家庭醫學醫生范婉雯坦言眾醫護的工作壓力十分大。（梁偉榮攝）

檢疫人士情緒難自控 有人甚至企圖逃走或自殺

醫護工作壓力大，皆因檢疫人士來自世界各地，既有言語不通，亦有不合作的；當中甚至有曾有自殺念頭、又或企圖逃走，高空擲物及指罵醫護人員的人。衞生署醫生梁麗娟指很多人會認為到檢疫中心跟「坐監」分別不大，其中一名先生本來剛剛做完手術，身體亦多病，進入中心時即將要化療，14日的隔離期令他不知所措，

夫妻二人在我面前互抱著想自殺……後來靠民安隊成員安撫才能平停二人的情緒。

▲ 衞生署醫生梁麗娟指要照顧眾多的檢疫人士，無疑是一項大挑戰。（梁偉榮攝）

她又提到有從機場來到駿洋邨的檢疫人士試過突然收拾好行李，更自行下樓，準備離開，

都要用時間慢慢跟他談，最嚴重的一次試過爭持達半日，對方冷靜下來後都開始餓了，幸好整理好思緒最後都肯回房。

梁麗娟坦言要照顧檢疫人士是一項大挑戰，只好持續與衞生署商討更好的做法，例如換房、換床等等。她指能成功說服對方，全靠多個部門的協助下才使工作得以順利，若只得自己一人的話絕對沒可能成事。

公共醫療醫生協會及政府醫生協會換屆 兩名女醫生馬仲儀及李慧茵獲力挺連任

醫護壓力大夢中仍繫工作事 情緒崩潰幸得團隊互勉

中心的醫護除了要為檢疫人士反覆收集樣本、量體溫、24小時照顧日常需要外，更要面對存在的感染風險，無論是工作或心理壓力都十分大。范婉雯笑說過新年期間，有數日甚至已經忙得忘卻了自己曾到過那些地方、做過甚麼；又指當時都有忍不住情緒的時候，

那時壓力好大，經常罵人，大家都被罵過又哭過，現在回想起來，真的很感謝同事愛鍚。

梁麗娟亦形容這是香港其中一個歷史時刻，指由起初數十人的團隊，時至今日已有數百人在工作，她認為一切都很難得的，

回到家中都有兩個小朋友要照顧，但作夢時依然是在想工作的事……這個過程實在是百感交雜。

她認為香港在防疫上做得「出色」，對此自己可以成為檢疫中心一員感到榮幸及值得，也覺此工作十分有意義，指有些人士在完成檢疫期後，於房間留下自制的心意卡，出營後亦有送果籃回來答謝工作人員的照顧，令人倍感窩心。

▲ 指揮中心內貼了不少感謝信。（梁偉榮攝）

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎