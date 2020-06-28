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【提防小手】莊思明拍《超能使者》被偷手袋　遭狂碌信用卡損失5.7萬元

娛樂 13:34 2020/06/28

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

莊思明拍《超能使者》外景時手袋被盜。

拿督千金莊思明（Lisa）在昨日（6月27日）開工拍TVB劇《超能使者》在旺角的外景時，把價值約1.5萬元的法國品牌巴黎世家（Balenciaga）的手袋放在公司的外景小巴上，可是返回車上卻發現手袋被盜。

莊思明在當日下午2時14分報案，警方經進調查後，火速破案，於同日下午約5時及晚上約8時，在旺角分別拘捕一男一女，兩個賊人更盜用莊思明的信用卡在多間店鋪及網上購物，涉及款項5.7萬元。

【我要投訴】莊思明IG公開國泰空服人員資料　國泰空服工會：涉嫌觸犯私隱條例

莊思明的IG上，有不少相片可見她用Balenciaga手袋，可見是心頭好。（取自莊思明IG）

她這次被偷的手袋是黑白字的Balenciaga手袋，屬2019秋冬款，價值約1.5萬元。

這手袋她她只是用過幾個月，不過在其個人IG已多次貼出用此手袋的相片，可見是她的心頭好。但據知雖然疑犯已被捕，涉案手袋卻未尋回。

莊思明的胞姐為同騷娛圈中人的莊思敏。（取自莊思明IG）

莊思明家境富裕，父親為富商莊寶。她在2010年參加香港小姐，奪得季軍後入行。

在2011年，莊思明與陳慧琳胞弟陳司翰拍拖，可是兩人交往短短1年不時發生衝突，離離合合共3次。

莊思明與楊明感情穩定，不時在社交網放閃。

有一次，莊思明更曾在微博貼出大腿瘀傷照，並寫：「瘀傷會慢慢減退的，痛楚會慢慢消失的，路我還是要繼續走下去！ 」令人猜想是遭陳司翰家暴所致。事後莊思明澄清指瘀傷拍外景時與攝影師相撞所致，否認遭家暴，但當時也不願交代與陳司翰的關係，男方對此事亦不作回應。

莊思明與陳司翰分手後，在2016年與楊明拍拖，二人不時放閃，楊明亦曾表示感激因為女方而令他修心養性。

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撰文 : TOPick柴犬出動

莊思明 楊明 演員 娛樂人物職業 電視劇 TVB 香港小姐

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