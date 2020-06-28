【書蟲的家】107呎陋室藏書逾萬冊　夫婦改造蝸居：不要衣櫃只要書櫃

▲ 一家三口擠在只有10平方米的房間。

斯是陋室，惟吾德馨。北京一對夫婦與兒子蝸居在107呎的陋室，家中沒有洗手間、沒有電視，卻藏書萬本。生活的不便利，但這家人也從未自怨自艾，夫婦二人每晚陪兒子讀書，把兒子培養成「書蟲」。北京有電視台為她們改造蝸居，媽媽堅持自己寧也不要衣櫃，而是換成書架，繼續過樸實無華的簡單生活。

沈思嗣與丈夫兒子住在北京東羅圈胡同12號，緊挨著繁華的金寶街，與富麗的王府井遙遙相望，可謂寸土寸金。一家三口的蝸居只有10平方米（約107呎），只夠放一張上下格床，一個櫥櫃和一張餐桌。

▲ 一家三口睡在上下格床。

因為蝸居太狹窄，家中連洗手間都沒有，只能去公共廁所解決三急，冬天還要去公共浴室洗澡。雖然是陋室，家中卻藏書過萬本，沈思嗣卻說，一家三口已經將近10年都沒有看過電視了，休閑娛樂時間全用來看書學習。

家中生活極度不便利，卻毫不影響親子關係。沈思嗣夫婦每晚陪兒子閱讀，爸爸會經常扮成孩子最愛的超人，快樂地陪孩子玩耍，給孩子更多的陪伴。兒子乖巧懂事，善良開朗，從來沒抱怨過父母未能給予他更豐裕的物質享受。

北京電視台得悉她們的故事後，邀請設計師為他們改造陋室。媽媽提出了驚人的要求，指自己寧願不要衣櫃，只想要更大的書櫃

設計師如果可以拓展更大的空間，我寧可不要衣櫃，而是換成書架。

媽媽指自己只有三套衣服替換，即使改造後也不會過多添置衣物。設計師申江海決定挑戰極限，根據他們的需求，將10平米的小房子改造成擁有兩室一廳、一廚一廁、一面容量巨大的書櫥以及超大儲物空間的迷你別墅。

▲ 改造後空間雖小，但五臟俱全。

沈思嗣的新家依舊沒有電視機，設計師根據他們崇尚閱讀的要求，沿著墻面打造了巨大的書櫥，擺放成千上萬本書完全沒有任何壓力。

▲ 改造後的家也有大書架。

兩年過去了，設計師最近回訪沈思嗣一家時，發現新家仍然保持得相當好，令他不禁感嘆，一家三口把生活熬成了一首詩。

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責任編輯：王明芳