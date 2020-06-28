對龍鼓灘填海項目未能通過感失望　黃偉綸冀交椅洲人工島等撥款獲批

▲ 黃偉綸，期望財委會加快審議，盡快通過所有項目，惠及經濟民生，增加就業機會。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥在2018年度施政報告中提出「明日大嶼」填海計劃，包括1,000公頃的交椅洲人工島，而人工島相關研究撥款仍有待財委會批准。發展局局長黃偉綸指，現時財委會餘下會期仍有50多項已通過工務小組、但有待財委會批准撥款的項目，涉款460多億元，期望財委會加快審議，盡快通過所有項目，惠及經濟民生，增加就業機會。

黃偉綸今日（28日）在網誌表示，立法會工務小組上周亖（24日）完成今屆最後一次會議，當天通過了12項工程撥款，涉及198億元撥款。惟最終未能通過龍鼓灘填海工程研究項目，對此感到失望。局方會在未來提交予新一屆立法會審議，努力追回進度，讓工程盡快上馬。

他又指，政府早前公布，運用「防疫抗疫基金」迅速推出措施，向僱主提供資助，為建造業創造在職培訓和實習機會。他坦言，若在疫情影響下流失相關人才，對業界、香港都是重大損失，希望資助措施，能幫助畢業生和年輕從業員就業。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙