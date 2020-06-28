【新冠肺炎】外傭醫院覆診後突遭解僱 　工會促平機會處理歧視問題

▲ 外傭工會指逾8成外傭在疫情期間受到更多歧視，促請平機會主動處理問題，向僱主發指引。（程志遠攝）

受到新冠肺炎影響的不止本地居民，也包括一班來港打工的外傭。有外傭工會表示接到投訴，有外傭因在疫情期間到醫院看病覆診，或是假期時上教堂而遭解僱，認為情況已屬歧視，促請平機會主動處理問題，向僱主發指引。

香港亞洲家務工工會在5月至6月初訪問427名來自菲律賓、泰國、尼泊爾和印尼的外傭，發現逾8成外傭在疫情期間受到更多歧視，例如在街上不慎碰到他人時會遭喝罵、眼神視他們為肺炎患者般。

另外，有83%受訪者稱沒有收到以母語寫成的政府防疫資訊；而部分外傭工作合約是由抵港首日生效，但隔離14日期間卻無工資，亦有僱主沒有為外傭提供足夠防護裝備。

亞洲家務工工會主席Phobsuk Gasing表示，在疫情期間收到逾10宗外傭遭解僱個案。有印傭2月底來港工作約2周後，因腹痛而要求到醫院求診，中間進行過X光、驗血和驗尿，新冠肺炎檢測結果呈陰性，但僱主仍解僱她，甚至該印傭在中介公司被侮辱「似一隻豬」，最終她在3月底回國。

另外，有菲傭於2月底時被僱主問及放假希望外出還是留在家，她回答要去教堂2小時，當她回到家後就被僱主解僱，要求她收拾行李離開，並給予她2000元「利是」回國。工會指，該菲傭稍後會再來港工作，會鼓勵她投訴該僱主。

Phobsuk Gasing指，雖然外傭可向勞工處投訴，但延長簽證和居住費用不菲，大部分個案都以和解收場，她們亦怕投訴過僱主後，會不能留在本港或找不到新僱主。

工會促請平機會設專責小組處理歧視問題，並向僱主發出指引；而有關隔離期工資問題，工會認為隔離屬政府政策，當局有責任說明清楚外傭在隔離期內工資如何計算。

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記者：徐紹軒