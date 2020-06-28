【港區國安法】葉國謙：違反國家安全是嚴重罪行　或可判終身監禁

▲ 葉國謙預料草案表決前不會公布條文。（資料圖片）

全國人大常委會會議今早在北京召開，有份列席的港區人大代表葉國謙表示，違反國家安全是嚴重罪行，認為刑責不止監禁3至10年。「外國的有關國安條例，很多最高可以去到終身監禁，我看不到港區國安法罰則去不到這點。」

葉國謙稱，早上議程包括審議「港區國安法」草案，獲邀出席和負責審議的人大常委一致支持。他又透露，部分內容將作出修改。葉表示，人大法工委主任、基本法委員會主任沈春耀在會上作出報告，指這段時間已從不同渠道了解社會各界對草案的意見，又提到會就草案內容作部分修改，惟葉國謙稱，不便透露修改內容，僅表示並非一個大幅度的改動。

葉國謙稱，早上已分成6個小組審議港區國安法。他透露，條文清楚描述4項罪行及刑責：「條文的用語未必如香港普通法的論述。但在最後，作出了指明用詞與香港哪個用詞的解釋。」葉國謙又指，條文列明3種情況，中央會對案件行使管轄權。至於案件會按哪套刑法，會否送回內地審理，葉國謙稱，條文會有清楚表明。葉國謙相信，有關草案已列入今次的表決議程，但預料不會在表決前公布草案條文。

另一位有份列席的港區人大代表吳秋北，今早在社交網頁上載的相片顯示，早上人大常委會議程第一項，有「港特」等字眼，吳秋北其後又上載一張相片為香港《基本法》文本，稱是審議輔助資料。吳秋北稱，未知今次會議會否表決，但估計如果會上一致認為草案已成熟，將提請表決，強調人大常委會會先聽取各方意見。

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責任編輯︰林曉君