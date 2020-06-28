【火彩虹】日本關東上空出現「七色彩雲」 天文台拆解「環地平弧」形成原因

▲ 關東地區多個地方的民眾近日均目撃一朵絢爛的「七色彩雲」在空中出現，讓他們爭相拍照留念。

繼早前出現的日偏食後，日本關東地區的上空近日再出現另一個神秘天文現象，關東地區多個地方的民眾均目撃一朵絢爛的「七色彩雲」在空中出現，讓他們爭相拍照留念，當地的網上一度被「七色彩雲」洗版。

這朵在關東地區上空出現的「七色彩雲」狀如一道被火燃燒的彩虹，在藍天白雲的襯托下顯得格外耀眼，不少目撃到的日本網民亦大讚「美極了」，又指從未見過這種天文現象，漂亮到有點不尋常。

事實上，這個形似火彩虹的「七色彩雲」是一種被稱為「環地平弧」的天文現象。據香港天文台解釋，當太陽或月亮的光線被大氣中的冰晶折射或反射，就會產生統稱「暈」的光學現象。「環地平弧」雖看似一道彩虹，但它其實屬於「暈」其中一種的光學現象，其出現的機會比脊見的日暈為低。

至於「環地平弧」形成的原因，天文台指首先大氣層上空必須有卷雲，當卷雲內六角形碟狀的冰晶平浮在高空時，陽光經冰晶的垂直側面進入，折射到其水平底部出來。而最關鍵的因素是在於太陽照射冰晶側面的角度必須超過58度，因此它只會在接近正午時才有機會出現，而當太陽的照射角度約為68度，它的強度會達到最高。

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責任編輯:王俊賢