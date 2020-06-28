公院周四起為孕婦接種百日咳疫苗　強調疫苗對母胎十分安全

▲ 下月2日起，轄下的母嬰健康院為全港懷孕26至34周孕婦的推行百日咳疫苗接種計劃，作為產前護理的恆常服務。（衞生防護中心提供）

鑑於近年本港百日咳呈報個案有所上升，衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會去年建議懷孕婦女，在每次懷孕時均接種一劑無細胞型百日咳疫苗，衞生署今（28）公布下月2日起，轄下的母嬰健康院為全港懷孕26至34周孕婦的推行百日咳疫苗接種計劃，作為產前護理的恆常服務。

醫管局亦指，7月2日起會為預約在於公立醫院生產的孕婦接種百日咳疫苗，局方強調注射百日咳疫苗對孕婦及胎兒十分安全，孕婦注射疫苗後除了注射處可能出現輕微腫痛外，一般並無其他副作用，若分娩前製造抗體並傳遞予胎兒，可直接保護初生嬰兒免於感染百日咳。

衞生署指，母嬰健康院會向懷孕26至34周的孕婦提供百日咳疫苗接種，計劃啟動後首兩個月，懷孕35周或以上及未接種百日咳疫苗的孕婦亦可參與，孕婦在母嬰健康院接受產前檢查時將獲安排預約接種疫苗。

衞生署提醒，由孕婦體內傳予嬰兒的抗體數量會隨着嬰兒長大而逐漸減少，因此嬰兒仍需要根據「香港兒童免疫接種計劃」在2個月大時接種疫苗。

醫管局指，在8月31日前，懷孕35周以上孕婦及剛分娩的產婦亦可選擇接種疫苗，分別由專科門診及產後病房提供注射服務，以有效預防母親感染百日咳，減少初生嬰兒透過直接接觸或飛沫傳播感染百日咳的風險。

▲ 計劃涵蓋懷孕26至34周的孕婦，計劃啟動後首兩個月，懷孕35周或以上及未接種百日咳疫苗的孕婦亦可參與。（衞生防護中心提供）

百日咳是一種由細菌引起的急性呼吸道傳染病，傳播途徑是透過直接接觸病者的飛沫而傳染。患者初期病徵包括流鼻水、打噴嚏、發燒及咳嗽等，之後咳嗽逐漸嚴重，甚至影響呼吸和進食，病徵可持續數星期，由百日咳引起的併發症包括肺炎、痙攣及腦細胞死亡。

而嬰兒百日咳通常經受感染的照顧者透過直接接觸或飛沫傳播。他們初時的病徵可能不明顯，與一般呼吸道疾病相似，例如流鼻水、打噴嚏、輕微發燒和咳嗽。

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責任編輯：鄧凱文