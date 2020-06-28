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【新冠肺炎】本港新増2宗輸入個案　12歲女童曾外遊印度4個月

社會 16:05 2020/06/28

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本港今日新增兩宗輸入確診個案，患者均由印度抵港。（程志遠攝）

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（28日）下午4時，中心正調查兩宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計1,200宗，包括1,199宗確診個案和一宗疑似個案。
　　 
今日公布的新增個案涉及一名12歲女童及38歲男子，他們曾於潛伏期身處外地。第1,199宗是一名12歲女童，曾於2月5日至6月27日訪印度，確診時無病徵；而第1,200宗是一名38歲男子，與上述女童同遊印度，兩人屬親戚闗係。衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料。
　　 
中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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責任編輯：陳子謙

新冠肺炎疫情 衞生防護中心

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