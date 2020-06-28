【新冠肺炎】機管局確認再有旅客滯留機場達15日　已設隔離區為滯留旅客進行檢疫

▲ 機管局確認曾於6月14日收到通知，英航沒有按照規定，將一名有意到香港轉往內地的乘客接載至香港機場。（資料圖片）

繼早前10名從杜拜抵港的內地旅客，欲轉機至內地不果，再有一名由英國來港、欲回珠海的內地婦人，在微博聲稱在6月13日抵港後，在機場禁區滯留至今。機管局回覆TOPick確認曾於6月14日收到通知，英航沒有按照規定，將一名有意到香港轉往內地的乘客接載至香港機場，但由於香港機場現時沒有提供轉機前往任何中國內地目的地的服務，航空公司提供旅客返回出發地的安排，惟該名旅客未有接受。

機管局又指，航空公司和機管局一直保持與該旅客聯絡，主動提供協助，同時亦直接聯絡她在英國的家人，亦因該旅客自稱有長期病患，職員曾提出將旅客送院檢查，惟該旅客拒絕及堅持於機場逗留，逗留期間航空公司一直為該旅客提供餐飲及毛氈。

‪機管局得悉有旅客滯留機場後已通知相關政府部門。對於滯留機場旅客，機管局已設立隔離區域避免與其它旅客及員工接觸，航空公司須負責運送食物予滯留旅客，及迅速安排旅客返回出發地。機管局與港口衞生署亦已設立機制為滯留旅客進行檢疫。

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記者：陳子謙