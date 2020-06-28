【那些我愛過的人】黃芷晴演黃翠如囡囡搶鏡　童星喊戲惹觀眾憐愛人氣急升【有片】

▲ 《那些我愛過的人》童星黃芷晴十分搶鏡。

在《那些我愛過的人》演樂汶（黃翠如飾）女兒「阿妹」朱幸而的童星黃芷晴，今次首次演劇集，表演卻甚有水準，其活潑可愛的樣子固然討觀眾歡心，當黃芷晴演喊戲亦惹人憐愛，人氣急升。

今年7歲的黃芷晴雖然首次拍劇，不過她對在出鏡方面有一定經驗，因為她在於2017年已參加TVB兒童節目《Big Big小明星》，成為BigBigKids成員之一。此外參與《小戲骨大龍鳳》及拍攝多個廣告、宣傳片等。

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黃芷晴接受《東張西望》的訪問，在節目中盡展小孩的天真，十分可愛。

主持問她同學是否知道自己拍劇時，她答：「有呀，他們讚我好叻！」不過芷晴十分謙虛，自言自己演技一般，坦言講對白時不時食螺絲。

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▲ 黃芷晴是BigBigKids成員之一。（取自黃芷晴IG）

▲ 黃芷晴喜歡小動物。（取自黃芷晴IG）

芷晴運動細胞強

對於首次拍劇，芷晴表示既開心又有緊張，至於如何應付劇中多場喊戲，她說：「我幻想自己隻倉鼠死了，就喊到出嚟。」

在劇中有一場劇情講心臟有問題的朱幸而做運動，樂汶猶為太擔心而責備她，於是幸而感委屈流淚。

▲ 黃芷晴課餘學跆拳道並曾參加比賽。（取自黃芷晴IG）

黃芷晴說拍攝的時候不太明白劇情，不過現在明白：「當時我只得5、6歲，不明白對白意思，要靠媽媽講解，現在大個，7歲了，所以明白。」

從芷晴的個人社交平台所見，她除了拍劇外平時參加課外活動，彈琴、繪畫外，還有學跆拳道，而且並曾經得獎，不知將來長大會否成為武打演員？

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