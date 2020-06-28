【理財有道】「自虐式理財」連買兩間豪宅 80後女生：一間送給媽媽

▲ 丫頭理財有道，至今已買了兩間豪宅。

誰說年輕人買不起樓？台灣80後藝人丫頭（詹子晴），她出生於單親家庭，小時候曾經是低收入戶，但她相當注重理財，她在23歲時就存到了人生第一桶金，更在30歲前就擁有了兩間價值千萬（新台幣、下同）的房產，一間給媽媽和弟弟住，另一間則是給自己的禮物。丫頭最近亮相台灣綜藝節目，分享自己的理財之道。

Y頭在17、18歲時從節目《我愛黑澀會》出道，憑著嬌嗲的娃娃音以及活潑可愛的個性，演藝事業慢慢有起色。丫頭在單親家庭中長大，年幼時家中還是低收入家庭，出道後還要負擔撫養弟弟的費用，她曾經為了節省租金，而選擇租住租金較低的凶宅。

踏入演藝圈收入不穩定，丫頭相當節儉，而且注重理財。她會將錢分成三份，「這是我省錢的秘訣，把錢依照用途分開使用」，隨身攜帶的銀包還長期有不同優惠券。

丫頭日前在節目《理財達人秀》曝光自己的理財2招，雖然現在已經購買了兩間房屋，但她至今仍控制自己每個月只花8,000元(約2,000港元) ，且加油次數以不超過3次為限。此外，丫頭自18歲開始每個月花3,000元至16,000元（約1,500至4,000港元）投資基金。

她透露，剛出道的時候，收入不穩定，但即使不吃飯也要買基金，辛苦存了幾年，終於圓了買房的夢想，現在兩間豪宅，一間給了媽媽和弟弟居住。

她自去年起還投資了飲料店，變身成為台式飲品店的老闆娘，目前在在日本、美國、大陸、馬來西亞開了12家分店，投資相當有道。丫頭曾經在綜藝節目上《麻辣天后傳》自爆，一般藝人若開店，會免費把請好友吃，但她規定朋友必須付費購買，這樣店鋪才可賺錢，此外她日睡3個小時親自看財務報表，她謙虛說其實是開店都大小事親力親為：「店會倒，都是因為你不懂看財務報表。」

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責任編輯：陳珈希



