【海底清道夫】鸚哥魚被濫捕成餐桌美食 網民籲勿購買：釣到也請放生

▲ 鸚哥魚的糞便是珊瑚礁細砂沉積的重要來源。

鸚哥魚因為顏色鮮艷，有時會給予外界帶有劇毒的假象，但因味道鮮美而深受歡迎，本港的街市魚檔有時亦會發現其蹤跡。然而鸚哥魚不單沒有劇毒，甚至對海洋的珊瑚生態帶有正面作用，有網民近日呼籲大眾應避免購買鸚哥魚食用。

顏色鮮艷惹劇毒疑雲

本港有市民早前曾以100元在街市購入數條色彩鮮艷的鮮魚，並在網上分享。該名市民當時憂慮魚身顏色鮮艷，擔心帶有劇毒，其實當中有部份鮮魚即為鸚哥魚，本身並無任何毒性。

台灣的市民也愛吃鸚哥魚，當地有網民早前在facebook以「呼籲大家不要吃不要購買鸚哥魚！」為題，分享鸚哥魚對生態的價值，引起高度關注。據他表示，鸚哥魚本身是一種神奇的魚類，牠主要進食已經白化或死去的珊瑚及海藻，然後排出有益的白砂，是「很重要的海底清道夫」，因此他在呼籲民眾不要再購買鸚哥魚的同時，亦呼籲漁民及釣客不要再釣撈鸚哥魚，即使釣到也儘量放生。

糞便為珊瑚礁細砂沉積來源

據台灣的魚類資料庫顯示，鸚嘴魚主要分布於世界各熱帶及亞熱帶珊瑚礁淺水域，並棲息於岸邊珊瑚礁區或岩礁區。牠們為雜食性動物，主要以珊瑚之共生藻、藏在枝椏間之小型無脊椎動物及已白化或死去的珊瑚為食。

當這些食物經牠們的口腔磨碎後，其磨碎珊瑚後排出的糞便會呈沙礫狀，成為珊瑚礁細砂沉積的重要來源，供其他生物入住。因此鸚嘴魚的生態價值在於既控制藻類不會過度生長，防止藻類悶死珊瑚礁，同時又可將死珊瑚的骨頭化作沙礫，豐富棲地的樣貌，增進物種的多樣性。

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責任編輯：熊詠思