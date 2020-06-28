工會調查：近8成護士感曾遭職場欺凌 促定義為操守問題設調解機制

▲ 多個醫護工會調查指，有8成受訪醫管局護士在過去半年內，都感到曾受職場欺凌。（林宇翔攝）

醫院管理局職工總會一項調查顯示，近8成受訪醫管局護士感覺自己在過去半年內受到職場欺凌，認為對個人生活或工作都有負面影響。工會建議醫管局改革人事制度，增加申訴的公平性，並列職場欺凌為操守問題。

醫院管理局職工總會在今年1月至6月初訪問800名醫管局護士，發現有8成人覺得過去半年內曾被欺凌，接近4成人每月都被欺凌至少一次，最常見的欺凌手法包括侮辱性或冒犯性說話，及在工作中被羞辱或嘲笑。

【新冠肺炎】機管局確認再有旅客滯留機場達15日 已設隔離區為滯留旅客進行檢疫

若受到欺凌，有75%受訪者認為會影響個人生活，78%人有離職意向，83%人認為對工作有負面影響。不過，逾8成受訪者都不會尋求輔導或向上司、工會報告情況，亦有8成人不認同醫管局重視和關心員工，顯示員工對上司和機構極之不信任。

醫院管理局職工總會副主席文雪瑩表示，調查結果反映護士的職場欺凌情況相當普遍，由於施虐者為上司或同事，受害人對於申訴制度極之不信任，認為會管理層會縱容施虐者，故多傾向不求助，最終離職了事。她又稱，醫管局設3層申訴制度，2016年至2018年分別接到213、213及205宗職員投訴，但只有18宗上訴至第2層，及5宗上訴至最高第3層，惟全部投訴都不成立。

▲ 香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文自2012年起任職護士，認為自己因較多提出意見，故受到職場欺凌，被剝奪培訓機會。（林宇翔攝）

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文分享，他在2012年加入醫管局擔任護士，但疑因較多對工作流程或病人服務提出改善建議，成為「滋事分子」，自2013年起受到職場欺凌。他舉例，他是小組中唯一符合護士專科訓練資格的員工，若接受訓練可提升專業技能，也是升職的踏腳石，但主管寧願「懸空位置好多年都無開放予我」，感到被剥奪培訓資格，感到意興闌珊。

【新冠肺炎】外傭醫院覆診後突遭解僱 工會促平機會處理歧視問題

醫院管理局職工總會主席林娟表示，工會在1月與醫管局人力資源主管彭飛舟會面，對方承諾推動公平職場文化，並對職場欺凌作出定義，研究設調解機制，工會希望盡快與彭飛舟再會面，落實承諾。此外，工會促請管理層確立職場欺凌為操守問題，改革第3層職員上訴委員會的調查方法及加入相關專業、工會、病人組織的代表，增加公平性，讓員工看到制度可保障他們。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：徐紹軒