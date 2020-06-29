【檢疫中心】駿洋邨未啟用前全是建築廢料像「山窿」　最高峰一日處理600人樣本

▲ 駿洋邨最初的設備如一個簡陋。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情未止，衞生署隨即推出一系列的抗疫措施，政府自今年2月，徵用房委會的火炭駿洋邨作為檢疫設施至今。一眾醫護們提到駿洋邨時，紛紛指其為工作量最高的檢疫中心。光是處理包機，一日已需收集達600個樣本作化驗，更表示駿洋邨最初的設備如一個「山窿」般簡陋。

▲ 鯉魚門渡假村的設置較為完善。（梁偉榮攝）

▲ 鯉魚門渡假村可接待的隔離人士有限。（梁偉榮攝）

【檢疫中心】工作人員壓力大夢中仍繫工作事 曾遇化療病人難耐14日隔離欲自殺

駿洋邨早前如「山窿」 現已搖身一變成有規模醫療站

衞生署高級醫生何金惠於沙士已有從事檢疫中心工作，相比起沙士，他認為今次大家對疫情已有一定的認知，加上有效的防護裝備及訓練下，處理今次的疫情較上次較有信心。眾醫護在安排好檢疫中心運作時亦可迅速處理，惟獨是駿洋邨的檢疫中心令他特別深刻，因當初啟用時駿洋邨還沒有完工，何金惠更形容當時像一個「山窿」，

當時四圍全是建築廢料，正值夏天卻未有冷氣，同事們要在30多度高溫下穿著保護衣走來走去，十分辛苦。

▲ 衞生署高級醫生何金惠（中）形容駿洋邨曾像一個「山窿」。（梁偉榮攝））

駿洋邨檢疫中心7月底停用 準租戶最快8月底入伙

除了設備不完善外，駿洋邨中的工作量亦比其他檢疫中心較多。衞生署註冊護士陳玉端指自己從1月尾開始在檢疫中心工作，起初次只有數十人入住中心，直到2月尾麥理浩夫人度假村開始飽和，隨即啟動容量較大的駿洋邨。她續指駿洋邨多次接待包機返港人士，而每班機達200至300位乘客，最高峰一日甚至要處理600人，

當時一日就要取得600個樣本作化驗，還要穿上整套保護衣，其實內裡全都是濕透的！

▲ 衞生署註冊護士陳玉端指駿洋邨的工作量比其他檢疫中心多。（梁偉榮攝））

衞生署醫生梁麗娟憶述團隊多月「開天闢地」的努力，已讓駿洋邨從「山窿」搖身一變成為一個有系統的醫療站，這樣的成果令她十分高興及感恩！

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記者：郭家穎