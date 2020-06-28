6月熱夜日子達15天平史上記錄　天文台料未來三天氣溫至少達28度

▲ 天文台於上午11時15分發出酷熱天氣警告。（程志遠攝）

本港氣候持續暖化，截至昨日（27日），天文台在6月份錄得熱夜數目已達15天，即每日最低氣溫在28度或以上的日子，追平2016年的天文台有記錄以來最高。天文台表示，高空反氣旋會在未來一兩日為華南帶來大致晴朗及炎熱的天氣，未來三天最低氣溫至少達28度，有望打破6月份熱夜最高記錄。

根據天文台資料，本月的熱夜數目，即每日最低氣溫在28度或以上的日子，不計今日（28日）已經達到15日，不但已比去年6月的11日還要多，更追平2016年的最高記錄，並有持續之勢。據天文台預測，高空反氣旋會在未來一兩日為華南帶來大致晴朗及炎熱的天氣，未來三日氣溫至少達28度，有望打破本港6月份熱夜最高記錄。

天文台科學主任羅曉輝解釋，近日本港天氣受到一股高空反氣旋影響，日間大致天晴，惟同時受全球暖化、本地城市化等原因，令日間的熱能未能在晚間散去，令晚間溫度稍為偏高，形成熱夜的情況。他又指，暫時未能推斷熱夜較多的主因，需等待6月完結後進行天氣回顧，在7月初發布有關資訊。

事實上，本港氣候持續暖化，去年的熱夜日數共有46天，較正常值多28.2天，是自1884年有記錄以來最多。根據天文台資料，上世紀50年代香港平均的熱夜數目基本上寥寥可數，但到本世紀第一個10年已升至每年超過20天。

天文台前台長林超英今年1月曾撰文，指最恐怖的數字是熱夜數目，以前天文台預計熱夜數目大概用60年時間升到21世紀中的80日左右，但是才20多年，升幅已經超過預計一半，至世紀中熱夜數目或多達3個月，「即是整個夏天晚晚熱夜」。

天文台前台長李本瀅曾在2010年預測，到2020年熱夜數目會超過兩倍，達到每年55天；而日間溫度達到33度以上的日子，也會由每年13天倍增至27天。他警告，如果人們不改變生活的模式，社會便會消耗更多的化石能源。更多二氧化碳會排放到大氣，從而令地球進一步增溫，惡性循環愈演愈烈。

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記者：陳子謙