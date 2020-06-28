【新冠肺炎】衞生署已為6名滯留旅客進行病毒檢測　全部結果呈陰性

▲ 衞生防護中心至今已安排6名滯留於香港機場的旅客採集深喉唾液樣本，全部呈陰性。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心表示，基於公共衞生的考慮，已與香港機場管理局建立機制，處理一些滯留於香港國際機場的旅客，會於機管局及相關航空公司的協助下，安排滯留旅客採集深喉唾液樣本作2019冠狀病毒病核酸測試。衞生防護中心至今已安排6名滯留於香港國際機場的旅客採集深喉唾液樣本，全部對2019冠狀病毒病核酸呈陰性反應。

【新冠肺炎】機管局確認再有旅客滯留機場達15日 已設隔離區為滯留旅客進行檢疫

就早前10名從杜拜抵港後滯留香港國際機場的旅客，衞生防護中心於得悉事件當晚已立即安排他們以專車由香港國際機場送往指定的檢疫中心作檢疫隔離，全部人對2019冠狀病毒病檢測呈陰性反應。

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記者：陳子謙