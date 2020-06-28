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陳家駒棄保潛逃荷蘭　泛民中人紛表態拒港獨

政治 19:38 2020/06/28

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陳家駒承認自己已離開香港。（資料圖片）

上月舉行的全國人大會議，通過了交由人大常委會審議「港區國安法」草案。原來，因非法集結罪被捕的香港獨立聯盟召集人陳家駒，本月初開始無按時到警署報到，後來被揭發已乘坐飛機前往荷蘭。他今早在社交網頁證實離港的消息，但自言「我的離開並不表示我已經放棄」，強調，「我們最終都會見證香港獨立的一刻。我希望在那個時候，我可以回來。」

陳家駒在社交網頁上貼文，稱自己離開不代表放棄。

事實上，「港區國安法」料本周二表決通過，法例也立即在港刊憲生效，而根據今日最新消息，分裂國家的最高刑罰為終身監禁。有政界中人指，港府於立法勢必大力執法，故香港作為彈丸之地，公然的港獨運動走入地下，相信都難有生存空間，所以陳家駒選擇提早逃亡。

不少政界中人紛紛以各種形式「表態」。例如，民主派元老李柱銘日早接受外媒訪問，強調不認為「攬炒」。上周五，前政務司司長陳方安生日前以年屆80，女兒離世，需時復原及想「過較平靜生活」為由，宣布引退；鼓吹「城邦論」的陳雲今日亦貼文宣布退出香港社會，更趁機批評「泛民港獨將香港推入國際政治鬥爭的黑洞」。

政界中人認為，政界人中近期的各式表態可謂一種「儀式」，即是趁「港區國安法」生效前，為自己過去所做的劃上一個句號，以免不可預期的「秋後算帳」。

撰文 : 傅流螢

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