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街工宣布退出立法會選舉 表明非戀棧議席

政治 19:51 2020/06/28

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街工早前建議，初選結果出爐後，排名較後的團隊可報名參選。（資料圖片）

立法會9月換屆選舉，民主派正舉行內部初選。其中，參加新界西初選的街工，上周指不會全盤接受初選結果，惹來民主派強烈反彈。結果，街工今日的態度卻出現180度轉變，宣布決定不參選今年立法會選舉。

有政界中人認為，在目前的政治大環境下，街工這種政黨主打基層勞工，但政治上卻走得不夠前，本身參加初選已很大機會被淘汱。其後，街工早前表示不接受初選結果的論述，引來破壞泛民團結的廣泛批評，因此繼續參選只會令選情再打折扣，所以主動求去。

街工早前宣布參加新界西立法會選舉的民主派初選時，表明不會全盤接受初選結果，建議民主派初選應考慮更全面數據，供參選團隊參考，再決定是否繼續參選。結果其他報名參加民主派初選的參選人聯署表達不滿，批評街工此舉違反初選協調會的協議，破壞參選人之間的互信及初選公信力，隨時觸發「骨牌效應」，令初選機制毀於一旦。

街工在聲明中表示，對建議無法得到充分討論深表惋惜。又指曾表明願意參與初選，亦就初選提出過改善方案，從沒想過無視民主派在新界西的共同協調，不理會初選結果而自行決定繼續參選。街工指，沒有立法會議席，對街工的工作有影響，但不會動搖追求公義的意志，強調會繼續「為弱勢出聲、為貧者出力、為勞工出頭、為民主奮鬥」。

撰文 : 傅流螢

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