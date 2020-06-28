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警方旺角拘捕53人涉非法集結

社會 20:23 2020/06/28

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警方表示，今午約5時在旺角西洋菜街附近截停一批集結參與者，經初步調查後，共拘捕53人，涉嫌非法集結。（警方Facebook圖片）

有網民今日（28日）發起由佐敦遊行至旺角，警方晚上7時許在社交網站表示，經初步調查後，在旺角拘捕53人，包括41男及12女，涉嫌非法集結。

警方表示，自下午約3時起，佐敦至旺角一帶有人群沿彌敦道遊行，期間有人走出馬路，亦有人叫囂及喊口號。警方曾多次發出警告，人群依然拒絕聽從指示離開，繼續在旺角一帶集結及叫囂，其中在登打士街附近，有人推撞警察，警方一度施放胡椒噴劑。

警方指，由於人群未有停止違法活動，遂果斷執法，下午約5時，在旺角西洋菜街附近截停一批集結參與者。經初步調查後，警方拘捕53人，涉嫌非法集結。目前，警方仍然在現場一帶執法，維持公眾秩序。

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責任編輯：馮琪雅

警務處 佐敦 旺角

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