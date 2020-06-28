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疫情以來逾萬滯外地港人求助　政府調撥近500人協助處理

社會 20:56 2020/06/28

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協助在外香港居民小組在入境處總部設立特別指揮中心。（政府新聞處圖片）

疫情令各國鎖城，大批港人滯留外地，而入境事務處的在外香港居民24小時熱線亦變得繁忙。

根據政府新聞處報道，由今年1月至本月24日，協助在外香港居民小組接獲超過1.57萬宗來自全球各地的港人求助，平均每日近90宗，高峰期曾於1小時內收到求助逾400宗。

高級入境事務主任梁慶華就指，部分求助人身處地點冷門，令處理難度大增，同事不時要通宵提供協助。梁慶華曾親赴日本協助滯留鑽石公主號的港人，他指當時港人言語不通或胃口差，疏導他們的情緒顯得更為重要。

總入境事務主任鄺慧賢則指，協助在外香港居民小組的同事只有26人，但數月來獲近500人增援，形容工作具挑戰性。

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責任編輯：陳梓蔚

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