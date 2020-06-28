海關檢獲市值130萬元毒品　兩無業男明日提堂

▲ 海關在行動中檢獲1.3公斤氯胺酮及300克可卡因，市值約130萬元。

海關上周五（26日）在荔枝角展開緝毒行動，檢獲1.3公斤氯胺酮及300克可卡因，市值約130萬元，同時檢獲約780萬元現金及美金本票。行動中有2名男子被捕，被控以販運危險藥物罪名，明日（29日）將於西九龍裁判法院提堂。

海關毒品調查科第二組高級督察張文傑表示，根據線報當晚9時許，在荔枝角寶輪街一商場，首先拘捕一名28歲男子，並在其環保袋內搜出250克氯胺酮，其後將被捕人士押犯住所，再在單位內拘捕另一名27歲男子及檢獲1.3公斤氯胺酮及300克可卡因，和一批毒品包裝工具，市值約130萬元。兩名男子報稱無業，租用單位約1年，估計毒品是趁臨近暑假供應本地市場。

▲ 海關在涉事單位同時檢獲約780萬元現金及美金本票。

海關有組織及罪案調查科財富調查課高級調查主任陳淑楓表示，海關人員同時在單位睡房油壓床下檢獲4箱，共600多萬元現金及1張14萬美元的銀行本票，懷疑與販運毒品案有關，會循洗黑錢及處理犯罪得益方向調查，不排除有更多人被捕。

▲ 海關共拘捕2名男子，將於明日（29日）提堂。

▲ 海關共拘捕2名男子，將於明日（29日）提堂。

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記者：曾秋文