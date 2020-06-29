【專訪蘇婉嫻】率領紅十字會堅持中立原則人道救援　秘書長無懼外界誤會

▲ Bonnie強調紅十字會一直以中立角色提供救援服務。（曾耀輝攝）

一名10多歲漂洋過海偷渡來港的越南船民，每日透過電台學習英文終能移民加拿大的故事，撼動了當年仍然在學、現為香港紅十字會秘書長蘇婉嫻（Bonnie），大學畢業即加入紅十字會賑災部，眨眼便是30年。

她說多年來每助一個人，自己便上了一課，今天她率領香港紅十字會2.2萬義工團隊，身體力行，展現何謂「中立的人道服務」。

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助災民重建住所 悟將心比己



行善第一課是將心比己，Bonnie憶述︰「那時候我為斯里蘭卡災民重建住所，先和他們開災民大會，問他們『房子想要甚麼顏色？廁所要在屋內還是屋外？』他們光着腳，揹着被單來（開會），因為他們要住數十年，不能隨便交功課。」

後來Bonnie又在阿富汗舟車勞頓，只為一封來自監獄的信能送達獄外兒子手上，Bonnie指難忘該名兒子含蓄的感謝，

無論是被囚禁的人，心靈上亦應有人道的對待。

近年社會衝突與日俱增，Bonnie強調紅十字會一直以中立角色提供救援服務，「中立不代表我們牆頭草，而是不理你是甚麼政治立場，只要你有生命危險，我們能力範圍下一定會來幫手。」而由去年6月至年底，香港紅十字會一共動員超過1,100人次的義工，為逾6,000香港人提供急救和心理支援服務。

提到不時有人誤會紅十字會立場，Bonnie無奈地指：

的確很難堅持的，有人誤會便不斷糾正，但我們不會因有人誤會而放棄救援行動，我覺得不值得。

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▲ 香港紅十字會計劃聘請20位應屆畢業生工作6個月，月薪約為1.3萬至1.5萬。（曾耀輝攝）

談到香港紅十字會未來計劃，Bonnie指短期內將推出為期一年半的社區恢復計劃，善用市民捐款協助社會上有經濟困難的人，如香港紅十字會計劃聘請20位應屆畢業生工作6個月，

因知道現時失業率很高，同時想感染年輕人有一顆人道的心，學會如何待人接物，是一輩子的。

若雙方意願及其才能等合適亦可考慮續約，職位不限，「可以是財政部、電腦部、行政部等」，月薪約為1.3萬至1.5萬。

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研租借樂齡科技產品

此外，Bonnie亦透露，針對人口老化問題，香港紅十字會8月起，將與基督教香港信義會社會服務部及聖雅各福群會合辦開設中心，用於展覽樂齡科技，為長者或行動不便人士提供昂貴科技的租賃服務，她舉例指市民可租借價值數萬元的升降床或高科技的輪椅等，主要從日本引入，「因為日本與香港相似，居所面積大多較小」，而購買成本將由香港賽馬會慈善信託基金捐助。



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記者：鄧凱文