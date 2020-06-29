「大笑瑜伽」首融入津校課程　校方擬組學生義工隊盼笑聲傳遍社區

▲ 該校小六生上周第2次上「大笑瑜伽」班，不少學生相當投入。（曾耀輝攝）

近年坊間盛行大笑瑜伽班，有小學將於下學年首度融入課程，全校各班可體驗3至4次。應屆小六生在畢業前已率先試玩，教師及家長稍後亦有機會親身體驗，初步更計劃將來安排學生做小義工，教區內長者做大笑瑜伽，將歡笑傳遍社區。

教師家長亦可體驗

荃灣一所津貼學校、佛教林炳炎紀念學校副校長梁澤光表示，原本計劃本學年下學期引入大笑瑜伽班，但被疫情打亂，順延至9月新學年才引入，將以體驗形式，利用周會活動或課餘時間進行，每節約1小時。另外，校方亦會在8月讓教師親身體驗。

小學增「大笑瑜伽」班散播「笑的種籽」 小六生初體驗「哈哈哈」減壓

▲ 學生們在大笑瑜伽班中手拖手圍圈，對望一刻禁不住笑出來。（曾耀輝攝）

已任教大笑瑜伽4年的導師曾偉美表示，過往曾有學校邀請導師辦一次性體驗班，據她所知，今次是首次有學校將活動引進成為長期體驗。

梁澤光認為，引入大笑瑜伽班是一個契機，為親子之間增加話題，促進交流；下學年亦會進一步推出大笑瑜伽家長工作坊，讓家長也有機會體驗，「笑是人的本能，但人愈來愈大，反而忘記怎樣笑，我相信無論是兒童，甚至成人或老年人，笑也是大家所渴望和追求的。」

候任校長李玉枝指，開辦大笑瑜伽班全年涉及費用10萬元以內，會利用現有資源，不會向家長額外收費。當學生學習技巧後，初步計劃會組織一隊「大笑瑜伽小先峰」，由學生到社區的長者中心或學校做「小義工」帶班，將歡笑傳遍社區。

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記者：馮琪雅

