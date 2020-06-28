小學增「大笑瑜伽」班散播「笑的種籽」　小六生初體驗「哈哈哈」減壓

▲ 許多學生做大笑瑜伽時笑得瞇起雙眼（曾耀輝攝）

笑聲具有感染力，有小學將於新學年引入近年新興的減壓運動「大笑瑜伽」，冀將「笑的種籽」植於學生心裏，助學生減壓，往後能笑着面對困難。

因應停課4個多月、學習進度落後，今屆小六學生面對的升中壓力更是難以言喻。學校特意安排小六生在本月復課後，率先體驗2次大笑瑜伽，成功讓學生發自內心地開懷大笑，卸下心中包袱。

笑的種籽 可植於學生心裏

荃灣佛教林炳炎紀念學校候任校長李玉枝表示，現今學生面對不少壓力，來自功課、家庭、交友及自我形象等，希望透過引入大笑瑜伽體驗班，令校園氛圍變得更開心，並將笑的種籽植於學生的心裏，能「笑着面對困難」，而不是自暴自棄。

李玉枝說，「笑是正面的情緒表達，亦能夠互相影響，而學校是開心的環境，所以我希望將大笑瑜伽帶入學校，讓學生學懂怎樣去笑，當他們遇到困難，也能運用導師教的方法放鬆減壓。」

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▲ 小六學生在復課獲校方贈送大笑瑜伽體驗班，臉上重拾笑容；圖為學生用聲綫和手部動作扮獅子，學生們玩得份外投入。（曾耀輝攝）

雖然該校新學年才正式引入大笑瑜伽班，但校方特意為即將升中的小六生開班，本月8日復課後至下月7日升中統一派位放榜期間，各班小六生可率先試玩約2次大笑瑜伽班，每次約1小時，作為「畢業禮物」。

記者在場觀察其中一班小六生體驗班上，導師先帶領學生熱身，其後注意用腹式呼吸，拍手和唸口訣「Ho！Ho！哈！哈！哈！」，然後透過肢體動作和聲綫扮演獅子和小雞等動物，以及「扮自拍」等動作，又跟同學手拖手或搭膊頭做指定動作。

▲ 大笑瑜伽班導師與學生一同「扮自拍」。（曾耀輝攝）

初體驗尷尬 互動開懷大笑

大部分學生初時較害羞，但中後段學生逐漸投入，更加主動與其他同學互動，能夠自然地開懷大笑。

▲ 學生們近距離四目交投一刻，帶點尷尬地笑起來。（曾耀輝攝）

小六生黃藍說，停課期間上Zoom網課時，她有時不能專心，也聽不清楚老師說話或上網設備有問題等，需留待復課回校再問老師、趕進度，自行派位階段落空亦令她感到不開心。

她憶述初次體驗大笑瑜伽會感到少許尷尬，但第二次適應後發現「幾好玩」，會「開心得多、笑得自然些」，

如果有甚麼不開心，可以做大笑瑜伽，令自己開心一些。

▲ 小六學生林韻琪（左）及黃藍參加過兩次大笑瑜伽班後，感到心情放鬆，會發自內心地笑。（曾耀輝攝）

笑容發自內心 變親子活動

另一名小六生林韻琪亦指，她擔心停課後會追不上進度，「我有時會睡不着，想想升中有甚麼課程、自己哪些科目較弱、如何更好銜接課程。」

林同學指，過往靠聽音樂未能「真正徹底放鬆」，但大笑瑜伽可令她無條件地笑，感到能放下包袱，

當初會覺得很奇怪，但笑完一輪，便會感到開心、會發自內心真正地笑。

林同學特別喜歡與同學拍檔對望一刻，

那一刻會突然間發自內心，覺得有小小尷尬，但又好想笑。

她曾跟母親提起大笑瑜伽班，母親初時也對活動感不解、覺得無聊，但母親為「Keep Fit」，母女間中也會一起做大笑瑜伽，成為親子活動。

大笑瑜伽導師曾偉美解釋，大笑瑜伽結合「大笑」和一般瑜伽呼吸法，連續10至15分鐘已開始喘氣、有帶氧運動效果，透過體驗見到情緒上的改變，而大笑瑜伽跟其他運動一樣，持續一段時間身體便會釋放安多酚，有助放鬆心情。

該校學生輔導主任陳文寶指，從輔導角度而言，大笑瑜伽可預防出現負面情緒，認為在疫情後引入，正好紓緩學生情緒，「個個人戴住口罩，背後可能是不開心、扁嘴，但如果（大笑瑜伽）能夠令學生變得更正面、更開心也是好事。」雖然短時間內未見成效，但已觀察到有學生會用大笑瑜伽來互相打招呼。

▲ 荃灣佛教林炳炎紀念學校候任校長李玉枝（左1）表示，希望透過引入大笑瑜伽班，令校園氛圍變得更開心，將笑的種籽植於學生的心裏，能「笑着面對困難」。（曾耀輝攝）

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記者：馮琪雅