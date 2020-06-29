【綠置居】49折屋苑即日起揀樓　麗翠苑較受追捧但被指交樓質素差

▲ 49折綠置居項目今日起揀樓。（梁偉榮攝）

49折「綠置居」項目，新項目柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，以及貨尾長沙灣麗翠苑14伙，中籤者今（29日）分批揀樓，首批到場的是公屋重建戶及「頭籌」家有長者家庭，較多準業主選購餘貨麗翠苑單位。不過有政黨率居民到場示威，指麗翠苑交樓質素差，管理不善。

今期「樓王」位於麗翠苑第二座18樓13室，面積約452呎兩房單位，折後售價341.46萬，即呎價逾7,554元，今早已有家庭揀走該單位。

港島筍盤蝶翠苑最平97.67萬 蝶翠苑青富苑價單出爐

美東邨重建戶吳先生稱，因現住公屋受重建影響，急需搬屋，於是選購「現樓」麗翠苑一個350呎餘貨單位。他稱綠置居售價比居屋平，加上長沙灣地點方便，決定上車置業。

▲ 民協約30名成員及麗翠苑居民，到觀塘綠置居銷售中心示威。（梁偉榮攝）

麗翠苑居民示威 轟交樓質素差

另外，民協約30名成員及長沙灣麗翠苑居民，到觀塘綠置居銷售中心示威，批評房委會交樓及建屋質素差，甚至有單位有「糞水倒灌」情況。

麗翠苑居民梁先生去年9月收樓，單位面積約450呎，他形容成功置業、收樓一刻十分高興。不過他批評屋苑管理有問題，管理公司的屋苑經理曾於10個月內更換過3人，迴避處理屋苑管理事務，如清潔大廈走廊及公共地方等，致蚊蟲滋生。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：吳卓峰