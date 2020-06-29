【色魔再現】彩虹邨可疑色魔以借筆為由　誘女童到邨內暗角性騷擾

▲ 近日彩虹邨疑再出現色魔，有居民指女兒放學後遭一名男子以借筆為由，帶到邨內隱蔽處情騷擾。

彩虹邨今年4月發生年約30歲的女子返回寓所途中，在梯間遭男子從後箍頸企圖性侵的事件。近日彩虹邨疑再出現色魔，有居民指女兒放學後遭一名男子以借筆為由，帶到邨內隱蔽處情騷擾。

機警女童告知父母

黃大仙區議員莫灝哲上周六（27日）於facebook以「全邨小心，變態佬出沒」為題發帖文，他稱接到居民投訴，指其女兒放學後被一名男子以借筆為由，帶到邨內近金漢樓較多隱蔽的地方，並以意淫說話欲性騷擾，幸好女童機警立即離開。

女童回家後告知父母，因而揭發事件。莫灝哲已就事件要求房署加強保安巡邏，並翻查閉路電視紀錄，查明該名男子是否涉及其他違法行為。他又呼籲家長小心照顧及保護兒童，並提醒孩子不要輕易信任陌生人。

可疑男子邨內出沒

莫灝哲附上由事主提供的照片，照片似是翻攝自閉路電視畫面。涉事的可疑男子身穿黃色上衣、深色長褲，並揹著斜孭袋。

據知，事發於上周三（24日），涉事男子的照片由女童的父母向邨內商戶了解時，於閉路電視畫面發現該名可疑男子。女童的父親已到警署報警備案。

有街坊留言指出，近年邨內有不少風化案，並表示金漢樓、金碧樓及金華樓有不少樓梯位，成為罪案的危險地，不少街坊促請加強巡邏。

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責任編輯︰駱秀玲