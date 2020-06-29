【男神之最】日本雜誌選10大最討厭男演員 木村拓哉福山雅治上榜
每年日本娛樂圈都有很多選舉和投票，有著長久歷史雜誌所舉辦的投票更是叫人談論，最近《週刊文春》找來各世代的讀者群投出心目中「最喜歡」和「最討厭」的演員，今日首先為大家揭曉「最討厭」男演員頭10位，有不少給大家一個意外。
第10位︰福山雅治
投票中有兩位名列第10位，當中有近年努力拍劇的福山雅治。去年由他主演、曾在本地J2台電視劇播放的劇集《集團左遷》，在日本收視欠佳，而剛剛在港上映的電影《日間演奏會散場時》，又不見有太大突破，難怪日本網民覺得他愈是演出厲害導演的作品，就愈覺得他演技不夠，而且鏡頭前感覺他非常自戀。
第10位︰菅田將暉
菅田將暉在高中時由星探發掘，和不少日本男星一樣憑著演幪面超人而為大家所認識。而大家最熟識他的作品一定是2005年有份參演的《民王》，雖然2017年憑著電影《啊，荒野》奪得日本奧斯卡最佳男主角獎，成為史上最年輕的影帝，但在是次投票中有不少人認為他被過份被吹捧，人又不帥，不知道魅力來自何處。
第9位︰大泉洋
第8位︰室剛
第7位︰竹內涼真
另一位曾演幪面超人而火紅的男演員竹內涼真，最為人熟悉的作品一定是一連兩輯有份參演的日劇《下町火箭》，讀者認為他和福山雅治一樣，演技不怎麼好，而且自我意識過高，過於自戀。
第６位︰二宮和也
相信大家一定會認識來自「嵐」的二宮和也，自從2018年主演日劇《黑色止血鉗》後未有新作，今年是「嵐」最後1年，解體後動向未明，但奄尖的讀者和網民已經批評他初出道演技努力不俗，有進步，但現在來來去去都是哪個表情，每套戲都是這樣，看到一半就已經厭了。
第5位︰橫濱流星
又是因為演幪面超人突圍而出的橫濱流星，本地fans大多從他和深田恭子一起拍攝的《初次戀愛那一天所讀的故事》而而認識他，他飾演一個粉紅頭髮的不良少年。這套劇集本地J2亦有播放，大家對他評語是表情總是一樣，雖然是當紅的男優，但曝光過度，連帶演技不出色也暴露出來。
第4位︰藤岡靛
香港出道的藤岡靛，大家還記得他是何韻詩《勞斯·萊斯》MV中的男主角嗎？回流日本後再次走紅，2016年憑電影《阿淺》榮獲第九屆「東京戲劇獎」，對於這位半個港人的男星，日本讀者雖然認識他長得很帥，但說話總一副自以為是的態度，令人無明火大起來。
第3位︰坂上忍
第2位︰東出昌大
這位初出道曾經是《MEN'S NON-NO》雜誌的男模，一套電視劇《謝謝款待》叫大家認識，連帶和劇中女主角亦即是渡邊謙女兒杏結成夫婦，最近VIU TV亦播放他近年作品《信用欺詐師》，可惜的是被爆出婚外情，人氣下滑，令讀者認為無論他做甚麼角色都想到他的婚外情。
第1位︰木村拓哉
第1位是相當有爭議性的木村拓哉，正所謂有人喜歡，有人更不喜歡，在這個投票中，他是連續第6年獲得最討厭男演員首位，不喜歡他的原因除了有人認為他是令SMAP解散的罪魁禍首外，更因為他個人風格太過強烈，令每次他所飾演的角色其實都是做回自己。
不過，話雖如此，木村自今年5月開了其個人Instagram後，單是1個月就累積了256萬人跟隨，證明了這位男神無論在本地還是海外都有不少支持者。
記者：何偉雄