【男神之最】日本雜誌選10大最討厭男演員　木村拓哉福山雅治上榜

▲ 日本雜誌選出10大最討厭男演員，多位男神上榜。

每年日本娛樂圈都有很多選舉和投票，有著長久歷史雜誌所舉辦的投票更是叫人談論，最近《週刊文春》找來各世代的讀者群投出心目中「最喜歡」和「最討厭」的演員，今日首先為大家揭曉「最討厭」男演員頭10位，有不少給大家一個意外。

▲ 福山雅治被批評為演技太自覺。（福山雅治ig圖片）

第10位︰福山雅治

投票中有兩位名列第10位，當中有近年努力拍劇的福山雅治。去年由他主演、曾在本地J2台電視劇播放的劇集《集團左遷》，在日本收視欠佳，而剛剛在港上映的電影《日間演奏會散場時》，又不見有太大突破，難怪日本網民覺得他愈是演出厲害導演的作品，就愈覺得他演技不夠，而且鏡頭前感覺他非常自戀。

▲ 菅田將暉參演幪面超人而出道，同時是日本史上最年輕的影帝。（網上圖片）

第10位︰菅田將暉

菅田將暉在高中時由星探發掘，和不少日本男星一樣憑著演幪面超人而為大家所認識。而大家最熟識他的作品一定是2005年有份參演的《民王》，雖然2017年憑著電影《啊，荒野》奪得日本奧斯卡最佳男主角獎，成為史上最年輕的影帝，但在是次投票中有不少人認為他被過份被吹捧，人又不帥，不知道魅力來自何處。

第9位︰大泉洋

第8位︰室剛

▲ 大家記得竹內涼真在《下町火箭》的演出嗎？（竹內涼真年曆）

第7位︰竹內涼真

另一位曾演幪面超人而火紅的男演員竹內涼真，最為人熟悉的作品一定是一連兩輯有份參演的日劇《下町火箭》，讀者認為他和福山雅治一樣，演技不怎麼好，而且自我意識過高，過於自戀。

▲ 久未有新作的二宮和也。（二宮和也ig圖片）

第６位︰二宮和也

相信大家一定會認識來自「嵐」的二宮和也，自從2018年主演日劇《黑色止血鉗》後未有新作，今年是「嵐」最後1年，解體後動向未明，但奄尖的讀者和網民已經批評他初出道演技努力不俗，有進步，但現在來來去去都是哪個表情，每套戲都是這樣，看到一半就已經厭了。

▲ 橫濱流星和深田慈子一起主演的日劇裏染上粉紅頭最令人留下深刻印象。（網上圖片）

第5位︰橫濱流星

又是因為演幪面超人突圍而出的橫濱流星，本地fans大多從他和深田恭子一起拍攝的《初次戀愛那一天所讀的故事》而而認識他，他飾演一個粉紅頭髮的不良少年。這套劇集本地J2亦有播放，大家對他評語是表情總是一樣，雖然是當紅的男優，但曝光過度，連帶演技不出色也暴露出來。

▲ 大家還記得藤岡靛是何韻詩《勞斯·萊斯》MV中的男主角嗎？（ig圖片）

第4位︰藤岡靛

香港出道的藤岡靛，大家還記得他是何韻詩《勞斯·萊斯》MV中的男主角嗎？回流日本後再次走紅，2016年憑電影《阿淺》榮獲第九屆「東京戲劇獎」，對於這位半個港人的男星，日本讀者雖然認識他長得很帥，但說話總一副自以為是的態度，令人無明火大起來。

第3位︰坂上忍

▲ 東出昌大因為婚外情而人氣急滑。（東出昌大ig圖片）

第2位︰東出昌大

這位初出道曾經是《MEN'S NON-NO》雜誌的男模，一套電視劇《謝謝款待》叫大家認識，連帶和劇中女主角亦即是渡邊謙女兒杏結成夫婦，最近VIU TV亦播放他近年作品《信用欺詐師》，可惜的是被爆出婚外情，人氣下滑，令讀者認為無論他做甚麼角色都想到他的婚外情。

第1位︰木村拓哉

第1位是相當有爭議性的木村拓哉，正所謂有人喜歡，有人更不喜歡，在這個投票中，他是連續第6年獲得最討厭男演員首位，不喜歡他的原因除了有人認為他是令SMAP解散的罪魁禍首外，更因為他個人風格太過強烈，令每次他所飾演的角色其實都是做回自己。

不過，話雖如此，木村自今年5月開了其個人Instagram後，單是1個月就累積了256萬人跟隨，證明了這位男神無論在本地還是海外都有不少支持者。

記者：何偉雄