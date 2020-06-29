【林作裕美拍拖】裕美撰千字文為自己平反　稱曾遭家暴沒有不守婦道

林作與裕美戀情爆出後，成為熱話，因為二人學歷懸殊，不被外間睇好，林作母親天表明不接受裕美入門。而「林美戀」爆出以來。不過林作與裕美愛得火熱，二人更不時在個人社交平台發文護戀情。

裕美對於因為曾歷婚姻失敗，而長期被形容為「失婚裕美」的稱號似乎十分介意，她昨晚（6月28日）在個人社交平台發千字文抒發感受，以及為自己平反，全文如下：

失婚裕美永遠是我的稱號，失婚就好似我個姓一樣永遠離不開我的名字。失婚有罪嗎？我出軌？我的婚姻早已有名無實，大家永遠憑著八卦新聞判斷我為人。

出軌！偷食！當時這些新聞鋪天蓋地，全靠前夫林恩浩先生及他幾個朋友聯群結檔一齊打給報館，偽造假消息，假故事，說我花了他很多錢，對方當時每個月只有12000元人工，婚後所有東西AA制，我繼續獨自供養我媽媽，我多次要求離婚，是因爲我多次被家暴， 對方卻不斷在恐嚇我，不要跟傳媒說太多關於他的事，因會影響他將來的聲譽，怕影響升職的問題，如果我多話一句，他絕不簽紙離婚。你係男人就岀來承認自己對我所做過既野！我現在絕不怕你！

原來我多次被男方打，誣蔑，大眾卻完全視男方沒問題？公平嗎？香港人思想，原來還在停留在古代！

今日的我，唔會再好似以前咁唔作任何回應，食死貓！從前我為了保護對方聲譽，就算不能一起都希望對方過得好就好，到最後只有我一個人獨自承受輿論攻擊。現在，我邀請所有傷害過我的人出來和我對質，看看到底是誰賊喊捉賊。

多年以來，大眾憑着花邊八卦新聞給了我一個負面的形象，並認定我是「不守婦道」的女人，可是認識我的朋友便會知道我對每段感情都是過於認真。

我從小父母離異，同媽媽相依為命，在我還會很小的時候媽媽問我夢想是什麼，當時還不到十歲的我說: 「結婚！建立家庭！到21歲我一定要結！」

當我開始拍拖的每段關係，就算我有錢時或沒錢時，我都會把大部分的金錢留下給對方買禮物，到街市買菜煮飯給對方，盡量把對方照顧周到，用大部份心機和時間都給予對方。我以為只要你做得好，對方就會愛你，認定你，會跟你行到最後！

時至今日我發現，如果我這樣做對方就愛你，若你不夠好對方就不愛你，這都是很條件性，並非愛你這個人，而是喜歡你為佢所作的，日子久了，便會覺得你這樣做是應該的。

每段關係我都盡力配合對方的要求，而失去了自己，做到千依百順，可是我忽略了自己其實都有感受。到一天，我向對方說岀感受，對方便指責我變了，開始有要求，很麻煩！開始向我發皮氣！原來永遠都是我遷就人，對方卻不能夠接受我的。

日子久了，我把所有事都放在心上，不作任何分享，真的累了。原因是我不夠愛自己，連自己都不𢤦得愛，人家都不會愛你。

女生們，一定要好好愛自己，做回自己，唔好因為好鍾意一個人而貶低自己身價，一個真正愛你個男人，無論你是如何，他都一樣愛你，也不想你為佢做太多，因為他不忍你勞累，一個真正愛你的男人是會保護你，把你捧在手心上，愛錫你！