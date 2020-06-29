【林作裕美拍拖】裕美不再沉默自揭曾遭家暴　不滿被標籤失婚撰長文反擊

▲ 裕美反控訴前夫。

前執業大律師林作自上周四（7月23日）跟裕美的戀情曝光後，外間對裕美和林作的背景、學歷因有極大對比，而備受談論，且裕美過去曾歷離婚，又有不少花邊新聞，戀情更未獲林媽媽「祝福」，對外間不甚看好，裕美昨晚發千字文為自己感情世界解畫。

裕美跟林作拍拖原來已有大半年，惟二人背景、學歷懸殊，林媽媽更受訪聲言，不贊成林作跟裕美拍拖，甚至不批準對方入門，即使二人生了小朋友，亦會與林作斷絕關係。

▲ 林作稱裕美是他見過最善良的人。（取自IG）

坊間普遍認為裕美學業美不止會考0分，更曾歷失婚婦及曾傳「出軌」，裕美近日不斷發文為自己平反，好友麥貝夷亦有公開選文撐裕美。另外，對於被作家葉朗程不開名暗指二人是「竹門對膠門」，裕美又直斥對方想法膚淺，對今次戀情十分進取。

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昨晚裕美再度發長文，為被指「失婚婦人」剖白心聲，裕美寫道：「失婚裕美永遠是我的稱號，失婚就好似我個姓一樣永遠離不開我的名字。失婚有罪嗎？我出軌？我的婚姻早已有名無實，大家永遠憑著八卦新聞判斷我為人。」

裕美又為過去婚姻失敗解說道，指當時被指出軌、偷食全屬謠言：「當時這些新聞鋪天蓋地，全靠前夫林恩浩先生及他幾個朋友聯群結檔一齊打給報館，偽造假消息，假故事，說我花了他很多錢。」

▲ 林作與裕美的戀情曝光。（網上圖片）

裕美稱：「對方當時每個月只有12000元人工，婚後所有東西AA制，我繼續獨自供養我媽媽，我多次要求離婚，是因為我多次被家暴，對方卻不斷在恐嚇我，不要跟傳媒說太多關於他的事，因會影響他將來的聲譽，怕影響升職的問題，如果我多話一句，他絕不簽紙離婚。」

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裕美更揚言現在不會再如往日啞忍，並叫前夫要出來承認過失：「原來我多次被男方打，誣蔑，大眾卻完全視男方沒問題？公平嗎？香港人思想，原來還在停留在古代！」

▲ 多年來裕美背上「出軌」污名。（取自IG）

裕美又透露自己自小父母離異，從小渴望得到溫暖家庭，希望21歲結婚，可惜往往遇人不淑，呼籲女生們要好好愛自己：「一定要好好愛自己，做回自己，唔好因為好鍾意一個人而貶低自己身價，一個真正愛你個男人，無論你是如何，他都一樣愛你，也不想你為佢做太多，因為他不忍你勞累，一個真正愛你的男人是會保護你，把你捧在手心上，愛錫你！」

裕美撰千字文為自己平反，全文請看：https://bit.ly/2BNt4Yh

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